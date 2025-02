Le Xbox Game Pass propose souvent de belles surprises à ses abonnés, mais cette fois, le service frappe très fort avec une exclusivité majeure qui marque un grand coup. De quoi profiter de nombreuses heures de gameplay et passer de bons week-ends à venir !

Le Xbox Game Pass frappe fort

C’est une excellente nouvelle pour les abonnés Xbox Game Pass : Avowed, le RPG très attendu d’Obsidian Entertainment, est désormais disponible sur console et PC. Après une période d’accès anticipé pour les joueurs ayant opté pour l’édition premium, le jeu est enfin accessible à tous.

Développé par Obsidian Entertainment, le studio derrière Pillars of Eternity et The Outer Worlds, Avowed s’inscrit dans le genre du RPG en monde ouvert. Se déroulant dans l’univers d’Eora, le même que Pillars of Eternity, le jeu promet une aventure immersive mêlant exploration, combats dynamiques et décisions impactantes.

Dans Avowed, vous incarnez un aventurier explorant un monde mystérieux rempli de créatures redoutables et de factions aux motivations variées. Comme dans les précédents jeux d’Obsidian, vos choix auront un impact réel sur l’histoire, influençant les relations avec les personnages et l’évolution du monde qui vous entoure. Bref, un beau moment à passer sur le Xbox Game Pass.

Quand et comment jouer à Avowed ?

Le jeu est officiellement disponible depuis le 18 février pour tous les abonnés Xbox Game Pass sur Xbox Series X|S et PC. Un bon gros RPG qui n'attend plus que de se laisser découvrir par vous.

Si vous jouez sur PC, vous avez deux options :

Via l’application X GP

GP Via Battle.net, avec la possibilité de synchroniser vos sauvegardes entre les deux plateformes grâce au cloud.

Certains joueurs ont eu accès à Avowed cinq jours avant tout le monde en achetant l’édition premium. Mais maintenant que le jeu est disponible pour tous, cette version a-t-elle encore un intérêt ? L’édition premium inclut quelques bonus cosmétiques, un artbook numérique, ainsi que la bande-son. Toutefois, si vous êtes abonné au Game Pass, l’achat de cette version ne semble pas indispensable, sauf si ces extras vous intéressent particulièrement.

Source : Xbox Game Pass