Tous les mois, l’ensemble des membres du Xbox Game Pass peuvent découvrir de nouveaux jeux. Les abonnés aux formules Ultimate et PC sont forcément plus avantagés. Ce sont eux qui peuvent actuellement jouer sans dépenser un centime de plus à Hollow Knight Silksong et autres sorties day one. En prime, ils peuvent récupérer tout au long du mois des packs de contenus gratuits leur permettant d'obtenir des objets cosmétiques et autres éléments favorisant une progression plus rapide dans leurs jeux préférés. C’est donc l’heure de faire un petit tour d’horizon de tous les derniers avantages du Xbox Game Pass Ultimate et PC de septembre 2025 et de ceux déjà confirmés.

Les nouveaux avantages Xbox Game Pass Ultimate de septembre 2025

Alors que tout le monde s’est rué sur Hollow Knight Silksong dès sa sortie, au point de saturer les différents stores des éditeurs, de nombreux joueurs restent fidèles à leurs jeux favoris indifféremment de l’événement. Microsoft déploie pour eux des avantages mensuels. Ils prennent alors la forme de packs de contenus gratuits réservés exclusivement aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC. Ces derniers doivent être réclamés dans un délai imparti, après quoi ils disparaîtront. Pour les récupérer, il faudra vous rendre soit directement dans le jeu (précisé dans la liste ci-dessous), soit depuis votre console ou votre application Xbox. De là, rendez-vous dans l’onglet « Avantages » de la catégorie dédiée au Xbox Game Pass. Vous aurez alors accès à la liste de tous les packs de contenus gratuits encore disponibles avec votre abonnement.

Les contenus gratuits offerts en septembre 2025

Asphalt Legends Unite : ce pack de cadeau mensuel comprend la Jaguar C-X75, à 10 packs de cartes et à 500 000 crédits pour dominer les circuits. A réclamer directement dans le jeu.

: ce pack de cadeau mensuel comprend la Jaguar C-X75, à 10 packs de cartes et à 500 000 crédits pour dominer les circuits. A réclamer directement dans le jeu. The Finals Pack de bienvenue : disponible 11 septembre, ce bonus réservé aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC comprendra 500 Multibucks, un bonus de 25 % d’XP ainsi que l’ensemble « Scale of Heaven », qui inclut un skin d’arme, une émote, un pendentif pour arme et une tenue.

: disponible 11 septembre, ce bonus réservé aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC comprendra 500 Multibucks, un bonus de 25 % d’XP ainsi que l’ensemble « Scale of Heaven », qui inclut un skin d’arme, une émote, un pendentif pour arme et une tenue. Skate 3 Pack de Déblocage : il contient un ensemble de cosmétiques, à savoir Danny’s Hawaiian Dream, le San Van Party Pack et le Time is Money Pack. Ce pack est à récupérer a vant le 15 septembre 2025 .

: il contient un ensemble de cosmétiques, à savoir Danny’s Hawaiian Dream, le San Van Party Pack et le Time is Money Pack. Ce pack est à récupérer a . Rainbow Six Siege Jager Covert Set : ce pack réservé aux membres du Xbox Game Pass met à l’honneur Splinter Cell. Il contient l’uniforme Nightfall et le skin pour le fusil d'assaut 416-C, un casque Multi-Vision inspiré de la célèbre licence tout comme un pendentif. A réclamer avant le 28 novembre 2025 .

: ce pack réservé aux membres du Xbox Game Pass met à l’honneur Splinter Cell. Il contient l’uniforme Nightfall et le skin pour le fusil d'assaut 416-C, un casque Multi-Vision inspiré de la célèbre licence tout comme un pendentif. A réclamer . Delta Force : les membres du XGP vont pouvoir récupérer des cosmétiques pour le concurrent gratuit de Battlefield. Ce pack comprend quatre apparences d’armes et bien plus encore. A réclamer avant le 19 octobre 2025 .

: les membres du XGP vont pouvoir récupérer des cosmétiques pour le concurrent gratuit de Battlefield. Ce pack comprend quatre apparences d’armes et bien plus encore. A réclamer . PUBG Battlegrounds : ce pack de contenus gratuits exclusif aux membres du Xbox Game Pass inclut une collection d’objets via des coffres, clés et des coupons de contrebande pour progresser plus vite. Vous avez donc jusqu'au 30 octobre pour le réclamer.

: ce pack de contenus gratuits exclusif aux membres du Xbox Game Pass inclut une collection d’objets via des coffres, clés et des coupons de contrebande pour progresser plus vite. Vous avez donc pour le réclamer. Call of Duty Warzone : réservé aux membres du Xbox Game Pass, ce nouvel avantage comprend 2 skins d’opérateur, 3 plans d’armes, une amulette d'arme, un coup de grâce et 2 écrans de chargement. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour réclamer ce pack directement dans le jeu.

Source : Xbox App