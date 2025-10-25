C’est une routine qui a la peau dure, refonte du service ou non. Si tous les abonnés peuvent découvrir de nouveaux jeux chaque mois, celles et ceux qui ont souscrit au Xbox Game Pass Ultimate ou PC sont plus avantagés. En plus de pouvoir profiter des sorties day one comme Ninja Gaiden 4 ou The Outer Worlds 2 ce mois-ci, ils peuvent également récupérer des packs de contenus gratuits pour leurs jeux favoris. Ceux-ci contiennent généralement des cosmétiques ou des bonus facilitant la progression, aussi bien dans le jeu que dans les battle pass. On vous propose donc un tour d’horizon de tous les avantages disponibles avec le Xbox Game Pass Ultimate ou PC en octobre 2025.

Les nouveaux avantages Xbox Game Pass Ultimate d'octobre 2025

La fin du mois se rapproche dangereusement, et il est l’heure d’une piqûre de rappel pour les retardataires ou les nouveaux abonnés. Tous les mois, les membres du Game Pass Ultimate et PC peuvent ainsi récupérer divers avantages dans le cadre de leur abonnement. Ces derniers sont déployés progressivement au fil des semaines et doivent être récupérés dans un temps imparti. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre directement dans le jeu concerné (indiqué dans la liste) ou depuis votre console ou votre application Xbox. Allez ensuite dans l’onglet « Avantages » de la catégorie dédiée au Xbox Game Pass pour récupérer vos cadeaux.

Les derniers contenus gratuits offerts avec le Game Pass Ultime et PC

Call of Duty Warzone : ce pack de contenus gratuits réservé aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC comprend 2 Skins opérateurs, 2 Plans d'armes, 2 Emotes, 1 Charme d'arme, 1 Coup de grâce, 1 Écran de chargement et 2 Jetons XP (1h). Vous avez jusqu’au 15 décembre 2025 pour réclamer votre avantage.

: ce pack de contenus gratuits réservé aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC comprend 2 Skins opérateurs, 2 Plans d'armes, 2 Emotes, 1 Charme d'arme, 1 Coup de grâce, 1 Écran de chargement et 2 Jetons XP (1h). pour réclamer votre avantage. Rainbow Six Siege - Jäger Covert Set : ce pack contient l’uniforme Nightfall, le skin 416-C, le casque Multi-Vision et l’amulette Splinter Seal. Il est à réclamer avant le 4 août 2026.

: ce pack contient l’uniforme Nightfall, le skin 416-C, le casque Multi-Vision et l’amulette Splinter Seal. Il est à réclamer avant le 4 août 2026. Skate. : ce pack comprend une illustration de planche, un jeu de trucks, un jeu de roues et cinq autocollants. Il est à réclamer avant le 1er décembre 2025.

ce pack comprend une illustration de planche, un jeu de trucks, un jeu de roues et cinq autocollants. Il est à réclamer avant le 1er décembre 2025. PUBG : ce pack comprend des coffres, des clés et des coupons de contrebande du chasseur. Il est à réclamer avant le 30 octobre 2025.

: ce pack comprend des coffres, des clés et des coupons de contrebande du chasseur. Il est à réclamer avant le 30 octobre 2025. World of Tanks Modern Armor : ce pack de contenus gratuits comprend le char lourd soviétique rang VIII Verzila KV-4K et son commandant héro Monstrosity 3D. Vous avez jusqu’au 7 novembre pour réclamer votre avantage Xbox Game Pass.

: ce pack de contenus gratuits comprend le char lourd soviétique rang VIII Verzila KV-4K et son commandant héro Monstrosity 3D. Vous avez jusqu’au 7 novembre pour réclamer votre avantage Xbox Game Pass. The Finals : comme à chaque saison, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent récupérer lors pack de bienvenue. Celui de la saison 8 comprend 500 Multibucks, un bonus d’XP de 25% et l’ensemble cosmétique « Scale Heaven » (un skin d’arme, une emote, une breloque de pistolet et une tenue). Vous avez jusqu’au 11 décembre 2025 pour les récupérer.

: comme à chaque saison, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent récupérer lors pack de bienvenue. Celui de la saison 8 comprend 500 Multibucks, un bonus d’XP de 25% et l’ensemble cosmétique « Scale Heaven » (un skin d’arme, une emote, une breloque de pistolet et une tenue). Vous avez jusqu’au 11 décembre 2025 pour les récupérer. Throne and Liberty : les fans du MMO peuvent récupérer avec cet avantage exclusif aux membres du Xbox Game Pass une armure mystique Nimogos, un chapeau en cuir du même nom et un compagnon de voyage : Punk Rock Gneiss Amitoi. Vous avez jusqu'au 18 décembre 2025 pour le récupérer.

Aperçu des avantages disponibles avec le Xbox Game Pass Ultimate ou PC ©Gameblog

Ils sont toujours disponibles ou à réclamer en jeu

Asphalt Legends : ce pack de contenus gratuits comprend 20 paquets de carte, 250 jetons et 300 000 crédits. Il est à réclamer avant le 3 novembre 2025.

: ce pack de contenus gratuits comprend 20 paquets de carte, 250 jetons et 300 000 crédits. Il est à réclamer avant le 3 novembre 2025. Phantasy Star Online 2 New Genesis : cet avantage Xbox Game Pass Ultimate contient 3 N-Half Scape Dolls, 3 taux de drop N-Rare +100% et 6 N-EXP gains +75%. Il est à réclamer avant le 4 novembre 2025.

: cet avantage Xbox Game Pass Ultimate contient 3 N-Half Scape Dolls, 3 taux de drop N-Rare +100% et 6 N-EXP gains +75%. Il est à réclamer avant le 4 novembre 2025. Zenless Zone Zero : ce pack inclut 80 Polychrome, 2 Ether Battery, 10 Senior Investigator Log, 15 W-Engine Energy Module et 75 000 Denny. Il est à réclamer en jeu avant le 16 juillet 2026.

: ce pack inclut 80 Polychrome, 2 Ether Battery, 10 Senior Investigator Log, 15 W-Engine Energy Module et 75 000 Denny. Il est à réclamer en jeu avant le 16 juillet 2026. Overwatch 2 : cet avantage exclusif au Xbox Game Pass inclut six skins dont Cardboard Reinhardt et Turtleship D.Va, 300 Mythic Prisms et un bonus d’XP de 10%. Il est à réclamer en jeu avant le 30 novembre 2025.

: cet avantage exclusif au Xbox Game Pass inclut six skins dont Cardboard Reinhardt et Turtleship D.Va, 300 Mythic Prisms et un bonus d’XP de 10%. Il est à réclamer en jeu avant le 30 novembre 2025. VALORANT : débloque tous les agents dont Veto fraîchement arrivé. Il offre aussi un bonus d’XP de 20% sur la progression du passe de combat, du passe d’événement et du contrat d’agent actif. Il est à réclamer en jeu avant le 31 décembre 2026.

: débloque tous les agents dont Veto fraîchement arrivé. Il offre aussi un bonus d’XP de 20% sur la progression du passe de combat, du passe d’événement et du contrat d’agent actif. Il est à réclamer en jeu avant le 31 décembre 2026. Enlisted : cet avantage contient 5 commandes d’apparence et d’indicatif, 2 commandes de changement d’escouade, 2100 Silver, 7 jours de compte premium et le pack de démarrage USA. Il est à réclamer en jeu avant le 4 août 2026.

Source : Xbox App