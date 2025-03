Vous le savez depuis le temps, tous les services d’abonnement, quels qu’ils soient ont leurs petites routines. Tous les mois, le Xbox Game Pass continue ainsi de déployer une poignée de jeux, annoncés en deux temps. Mars 2025 sera avant tout marqué par le retour de titres indépendants acclamés, mais pas que. Comme toujours, en plus de ces nouveautés, une partie des membres aura le droit à quelques cadeaux supplémentaires dans le cadre de leur abonnement. On vous fait un petit tour d’horizon de tous avantages fraîchement arrivés dans le service et ceux pour lesquels l’heure tourne dangereusement.

Voici les derniers avantages Xbox Game Pass Ultimate

La première vague d’ajouts du mois a commencé à être déployée au compte de goutte cette semaine, mais comme toujours les membres du Game Pass Ultimate peuvent bénéficier d’une poignée de contenus gratuits supplémentaires. Des avantages variés, allant de trois mois d’abonnement à Discord, à des bonus dans des jeux multi comme solo. Quelques nouveaux packs ont ainsi débarqué dans le service. On rappelle que ces avantages sont réservés aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et qu’il est impératif de les réclamer dans le temps imparti pour en profiter. Pour ce faire, il vous faudra simplement ouvrir votre application Xbox ou aller sur votre console, puis dans l’onglet « avantages » dans la catégorie dédiée au XGP. À partir de là, vous n’aurez qu’à cliquer sur les contenus gratuits qui vous intéressent et suivre les instructions à l’écran.

Les contenus gratuits offerts en mars 2025

EA Sports F1 2: Pack Champions Icons : le nom de cet avantage parle assez de lui-même. Grâce à lui, vous pouvez récupérer gratuitement une poignée d’avatars à l’effigie des légendes de la F1. À noter que ce pack est à réclamer avant le 19 mars 2025.

: le nom de cet avantage parle assez de lui-même. Grâce à lui, vous pouvez récupérer gratuitement une poignée d’avatars à l’effigie des légendes de la F1. À noter que ce pack est à réclamer avant le 19 mars 2025. Time Waits #1 de DSTLRY : c’est un avantage Xbox Game Pass Ultimate un peu particulier. Il vous permet en effet de découvrir la première bande-dessinée numérique de cet univers. Vous y suivez Blue, un ex-soldat du futur envoyé en mission dans notre présent. Un joli cadeau à réclamer avant le 27 avril 2025.

c’est un avantage Xbox Game Pass Ultimate un peu particulier. Il vous permet en effet de découvrir la première bande-dessinée numérique de cet univers. Vous y suivez Blue, un ex-soldat du futur envoyé en mission dans notre présent. Un joli cadeau à réclamer avant le 27 avril 2025. Discord Nitro : il est de retour ! L’avantage vous permettant d’avoir trois mois d’abonnement premium vous permettant d’avoir des émojis animés, des profils personnalisés, du streaming HD et bien plus encore. Pas besoin de vous presser, vous pouvez le récupérer d’ici le 28 février 2026.

: il est de retour ! L’avantage vous permettant d’avoir trois mois d’abonnement premium vous permettant d’avoir des émojis animés, des profils personnalisés, du streaming HD et bien plus encore. Pas besoin de vous presser, vous pouvez le récupérer d’ici le 28 février 2026. Minecraft Marketplace 1 mois gratuit : là encore tout est dans le nom. Pour rappel, le marketpace vous permet de découvrir plus de 150 contenus actualisés mensuellement, dont des packs de skins, des mondes, etc. Ne trainez pas trop, car cet avantage Xbox Game Pass ne pourra plus être réclamé à partir du 12 mars 2025.

: là encore tout est dans le nom. Pour rappel, le marketpace vous permet de découvrir plus de 150 contenus actualisés mensuellement, dont des packs de skins, des mondes, etc. Ne trainez pas trop, car cet avantage Xbox Game Pass ne pourra plus être réclamé à partir du 12 mars 2025. Apex Legends : piqûre de rappel également pour ce pack vous permettant d'obtenir des skins pour personnages comme armes et autres bannières. Vous avez jusqu’au 10 mars 2025 pour mettre la main dessus.

piqûre de rappel également pour ce pack vous permettant d'obtenir des skins pour personnages comme armes et autres bannières. Vous avez jusqu’au 10 mars 2025 pour mettre la main dessus. Metaball : on termine avec un avantage vous permettant de mettre la main sur sept tenues légendaires issues du Pack Black Astro. Ce bonus est à réclamer avant le 11 mars 2025.

Aperçu des avantages du Xbox Game Pass Ultimate disponibles ©Gameblog

Source : Xbox Wire