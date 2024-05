Chaque mois, les abonnés de Xbox Game Pass Ultimate bénéficient de divers avantages exclusifs. Pour le mois de mai 2024, des nouveautés intéressants sont disponibles, offrant des contenus additionnels pour des jeux populaires et des boosts divers pour améliorer l'expérience de jeu. Voici un tour d'horizon des avantages disponibles pour la seconde moitié du mois de mai.

Liste des Avantages Xbox Game Pass Ultimate - Mai 2024

Minecraft : 500 Minecoins - Disponible

Les abonnés peuvent réclamer 500 Minecoins pour enrichir leur expérience de jeu dans Minecraft. Ces Minecoins peuvent être utilisés pour acheter des cartes d'aventures, des skins, des add-ons, et divers autres contenus créatifs disponibles sur le Marché Minecraft. C'est une occasion parfaite pour les joueurs de personnaliser et d'étendre leur univers sur le jeu de construction.

D'ailleurs, notons que Minecraft fête ses 15 ans. Minecraft, développé par Markus Persson (Notch) et publié par Mojang, a été initialement lancé en version alpha le 17 mai 2009. Le jeu a rapidement gagné en popularité grâce à son concept. En novembre 2011, la version complète du jeu a été officiellement publiée, marquant le début d'une ère nouvelle. Depuis sa sortie, Minecraft a connu une expansion phénoménale. Le jeu a été porté sur diverses plateformes, notamment PC, consoles, et appareils mobiles, attirant des millions de joueurs à travers le monde. En 2014, Microsoft a acquis Mojang et les droits de Minecraft pour 2,5 milliards de dollars, consolidant encore plus son succès. Depuis, c'est encore plus la folie.

Naraka : Bladepoint - Disponible dès maintenant

Les joueurs de Naraka : Bladepoint peuvent obtenir un pack d'avantages exclusif. Ce pack inclut un couvre-chef Xbox exclusif, des trésors de la nouvelle saison, un pack d’essai de skin légendaire, et bien plus encore. De plus, des cartes de boost d’expérience sont offertes pour aider les joueurs à bien démarrer la nouvelle saison. Ces contenus additionnels nécessitent le jeu de base Naraka : Bladepoint pour être utilisés.