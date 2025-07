Dans le cadre de leur abonnement, les membres du Xbox Game Pass Ultimate ont le droit à quelques avantages. On ne parle pas de celui de pouvoir jouer aux jeux dès leur sortie comme Tony Hawk’s Pro Sakter 3 + 4, mais bien des packs gratuits qui leur sont réservés. On vous fait un petit tour d’horizon de tous les avantages arrivés dans le service en ce début de mois, ainsi que ceux pour lesquels l’heure tourne dangereusement.

Les derniers avantages Xbox Game Pass Ultimate de juillet 2025

La première vague d’ajouts du mois a presque été entièrement déployée. Les têtes d’affiche sont désormais arrivées dans le service, mais comme toujours, les membres du Game Pass Ultimate ont quelques cadeaux supplémentaires qui leur sont offerts pour briller dans leurs jeux favoris. Cette poignée de contenus gratuits prend presque systématiquement la forme de pack, allant de cosmétiques, de personnages débloqués ou de bonus bienvenus pour progresser plus vite. Quelques nouveaux avantages ont ainsi débarqué dans le service, et on rappelle si ce n’était pas assez clair que seuls les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent les récupérer.

Il faudra par ailleurs les réclamer dans le temps impartis, après quoi ils disparaîtront ou redeviendront payants. Pour ce faire, il vous suffira d’aller sur votre appli Xbox ou votre console, puis de vous diriger vers l’onglet « avantages » dans la catégorie dédiée au Game Pass. Ici, vous trouverez tous les packs gratuits encore disponibles. Vous n’aurez alors qu’à cliquer sur ceux qui vous intéressent et à suivre les instructions à l’écran pour les récupérer.

Les contenus gratuits offerts en juillet 2025

Apex Legends : EA et Xbox renforcent régulièrement leur collaboration en offrant également des avantages aux membres du Xbox Game Pass. Place cette fois à la breloque « Gold Love Struck » pour décorer vos armes. Vous avez jusqu’au 4 août pour le réclamer.

Super Animal Royale : quoi de mieux pour s’affronter avec style que d’habiller vos animaux préférés avec des cosmétiques gratuits. Ce pack exclusif aux abonnés Xbox Game Pass contient de nouveaux shorts de bain vert noir, de la crème solaire, une visière et un parasol en paille. Ça sent bon l’été et vous avez jusqu’au 31 août 2025 pour le réclamer.

: quoi de mieux pour s’affronter avec style que d’habiller vos animaux préférés avec des cosmétiques gratuits. Ce pack exclusif aux abonnés Xbox Game Pass contient de nouveaux shorts de bain vert noir, de la crème solaire, une visière et un parasol en paille. Ça sent bon l’été et vous avez jusqu’au 31 août 2025 pour le réclamer. Vigor : le Deadly Sunset Pack comprend tout un tas de cosmétiques dont un Chapeau Afghanka, ainsi que 2 caisses spéciales, 10 Mosin Nagant et 150 munitions de type 7.62x54, 375 munitions (9x18 Makarov), 4 Maschinengewehr, 1200 munitions (7.62x51 OTAN) et bien plus encore. Vous avez jusqu’au 20 août 2025 pour réclamer votre avantage Xbox Game Pass Ultimate.

: le Deadly Sunset Pack comprend tout un tas de cosmétiques dont un Chapeau Afghanka, ainsi que 2 caisses spéciales, 10 Mosin Nagant et 150 munitions de type 7.62x54, 375 munitions (9x18 Makarov), 4 Maschinengewehr, 1200 munitions (7.62x51 OTAN) et bien plus encore. Vous avez jusqu’au 20 août 2025 pour réclamer votre avantage Xbox Game Pass Ultimate. EA UCF 5 : le pack Icônes Poids Lourds vous offre des légendes de la discipline dont Muhammad Ali, Mike Tyson et Fedor Emelianenko. Ne tardez pas, car vous avez jusqu’au 24 juillet 2025 pour réclamer et échanger votre avantage Xbox Game Pass.

: le pack Icônes Poids Lourds vous offre des légendes de la discipline dont Muhammad Ali, Mike Tyson et Fedor Emelianenko. Ne tardez pas, car vous avez jusqu’au 24 juillet 2025 pour réclamer et échanger votre avantage Xbox Game Pass. PUBG : les abonnés ont encore le droit à un pack de survivants exclusif. Il comprend des coups de contrebande du chasseur, des coffres et des clés à gogo. Vous avez jusqu’au 8 août 2025 pour le réclamer.

: les abonnés ont encore le droit à un pack de survivants exclusif. Il comprend des coups de contrebande du chasseur, des coffres et des clés à gogo. Vous avez jusqu’au 8 août 2025 pour le réclamer. Rainbow Six Siege X : ce pack Mute gratuit comprend le casque Terminal Program, l’uniforme Terminal Framework, le skin d’arme Datum Processor ou encore l’amulette Aegis Moni. Vous avez jusqu'au 9 août pour le réclamer.

: ce pack Mute gratuit comprend le casque Terminal Program, l’uniforme Terminal Framework, le skin d’arme Datum Processor ou encore l’amulette Aegis Moni. Vous avez jusqu'au 9 août pour le réclamer. The Division 2 : dernière piqûre de rappel pour les membres du Xbox Game Pass. Ce pack gratuit comprend la tenue EMS inspirée des services médicaux d’urgence (chemise, pantalon, chapeau, chaussures, lunettes). Vous avez jusqu’au 28 juillet pour mettre la main dessus.

Source : Appli Xbox