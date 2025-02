Tous les services d’abonnement ont leurs routines. Changement d'offres ou non, le Xbox Game Pass continue de déployer une poignée de jeux tous les mois. Février 2025 sera donc placé sous le signe des exclusivités, avec Starfield qui atterrit sur toutes les formules, et surtout Avowed, l’une des grandes sorties des prochaines semaines. En plus de toutes ces nouveautés, certains membres ont le droit à quelques cadeaux bonus. Petit tour d’horizon de tous les derniers avantages qui sont arrivés dans le service.

Voici les avantages Xbox Game Pass Ultimate du mois

Alors que la première vague de jeux du mois s’est dévoilée plus tôt dans la semaine, les membres du Game Pass Ultimat ont comme toujours le droit à leur flopée de contenus gratuits exclusifs. Des bonus divers et variés, qui viennent généralement donner un coup de pouce aux abonnés dans leurs jeux service et multi, mais pas que. Quatre de ces packs ont débarqué dans le service récemment, mais les joueurs n’auront que quelques jours pour les récupérer. On rappelle que ces avantages sont réservés aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et qu’ils doivent être réclamés dans le temps imparti. Pour ce faire, il suffira de se rendre dans l'application Xbox, puis dans l'onglet « avantages ». De là, il n’y aura plus qu’à cliquer sur les packs de contenus gratuits qui vous intéressent et de suivre les instructions.

Les contenus gratuits offerts en février 2025

Stumble Guys : Pack RIP Streamer : c’est pour l’instant le seul nouveau pack gratuit déployé en ce début de mois. Grâce à lui vous pouvez récupérer le skin RIP Streamer, une émote Ban Hammer, ainsi que 250 gemmes et 50 jetons pour ce battle royale déluré. Cet avantage exclusif aux membres du Xbox Game Pass Ultimate est à réclamer avant le 21 février 2025.

c’est pour l’instant le seul nouveau pack gratuit déployé en ce début de mois. Grâce à lui vous pouvez récupérer le skin RIP Streamer, une émote Ban Hammer, ainsi que 250 gemmes et 50 jetons pour ce battle royale déluré. Cet avantage exclusif aux membres du Xbox Game Pass Ultimate est à réclamer avant le 21 février 2025. Crossout - Offre Midgar 2.0 : il vous en coûterait normalement 19,99€, mais si vous êtes abonnés au Game Pass Ultimate, c’est entièrement gratuit. Il comprend tout un tas d’objets utiles, à savoir un véhicule blindé unique "Fenrir 2.0", l’autocanon "AC72 Whirlwind”, la Cabine: "Fury", le portrait de personnage "Wotan", la bombe de peinture: "Grille Rouge", une augmentation du nombre maximum de pièces à 55 et 1500 pièces de monnaie en jeu. Cerise sur le gâteau cet avantage Xbox Game Pass Ultimate vous confère également un abonnement Premium pour 21 jours. A récupérer avant le 16 février 2025.

: il vous en coûterait normalement 19,99€, mais si vous êtes abonnés au Game Pass Ultimate, c’est entièrement gratuit. Il comprend tout un tas d’objets utiles, à savoir un véhicule blindé unique "Fenrir 2.0", l’autocanon "AC72 Whirlwind”, la Cabine: "Fury", le portrait de personnage "Wotan", la bombe de peinture: "Grille Rouge", une augmentation du nombre maximum de pièces à 55 et 1500 pièces de monnaie en jeu. Cerise sur le gâteau cet avantage Xbox Game Pass Ultimate vous confère également un abonnement Premium pour 21 jours. A récupérer avant le 16 février 2025. Enlisted - Ultimate US Starter Bundle : sur le champ de bataille, mieux vaut être bien équipé. Cet avantagecomprend tout ce qu’il faut pour sortir son épingle du jeu en combat. Il inclut en outre une escouade premium de quatre assaillants de niveau 4 armés de modifications de terrain M3 et ingénieur. Ce pack de contenus gratuits est à réclamer avant le 16 février 2025.

: sur le champ de bataille, mieux vaut être bien équipé. Cet avantagecomprend tout ce qu’il faut pour sortir son épingle du jeu en combat. Il inclut en outre une escouade premium de quatre assaillants de niveau 4 armés de modifications de terrain M3 et ingénieur. Ce pack de contenus gratuits est à réclamer avant le 16 février 2025. War Thunder - Year of the Snake Bundle : contient en outre un M4A3E2 Sherman Jumbo Cobra King (Rang 3 USA), un King Cobra P-63C-5 (Rang 3 USA) et 120 000 Silver Lions. A savoir que tous ces véhicules premium permettent de gagner davantage de points de recherche et de monnaie in game. Ils sont également fournis avec toutes leurs modifications possibles. A réclamer avant le 15 février.

Aperçu des avantages du Xbox Game Pass Ultimate ©Gameblog

Source : Xbox