Si tous les membres du Xbox Game Pass ont le droit à une poignée de nouveaux jeux chaque mois, l’avantage revient évidemment à ceux qui ont souscrit à la formule Ultimate. Dans le cadre de leur abonnement, ils ont en effet accès à quelques bonus supplémentaires, qui prennent généralement la forme de packs de contenus gratuits permettant de récupérer des éléments cosmétiques ou de précieux objets pour progresser plus rapidement. Il est donc temps de faire le point sur tous les derniers avantages du Xbox Game Pass Ultimate disponibles en ce début de mois.

Les nouveaux avantages Xbox Game Pass Ultimate d'aout 2025

En parallèle des nouveaux ajouts du catalogue, Microsoft déploie également en deux temps de nouveaux avantages pour les membres de sa formule la plus chère. Ces contenus sont donc offerts exclusivement aux membres du Xbox Game Pass Ultimate, et qui doivent impérativement être réclamés avant une date butoir, après quoi ils disparaîtront ou redeviendront payants. Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur votre console ou dans l’application Xbox. Dirigez-vous ensuite vers l'onglet « Avantages » de la catégorie dédiée au Xbox Game Pass. Vous trouverez alors la liste de tous les packs de contenus gratuits encore disponibles et vous pourrez faire votre sélection parmi ceux qui vous intéressent en suivant simplement les instructions à l’écran.

Les contenus gratuits offerts en août 2025

Sea of Thieves : pour les 40 ans de Rare, Xbox et le studio proposent aux abonnés de récupérer une émote festive et d’arborer un rubis dans lequel est confiné un symbole intemporel. Ce pack de contenu gratuit Xbox Game Pass est à réclamer avant le 4 octobre 2025 .

Crunchyroll : les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter en exclusivité d'un essai gratuit de deux mois à la plateforme de streaming Crunchyroll.Parfait pour se mettre à la page avant la sortie du film Demon Slayer. Attention, vous n'avez que jusqu'au 22 août 2025 pour réclamer cet avantage.

WWE 2K25 : histoire d'accélérer votre progression dans le jeu de catch, un pack contenant MyRISE Boost et 32 500 VC est disponible pour les abonnés. Il est à réclamer avant le 29 septembre 2025.

The First Descendant : le pack Breakthrough contient plusieurs skins d'armes, des peintures aux couleurs éclatantes, des sprays dynamiques, un accessoire dorsal et un maquillage audacieux. Parfait pour arperenter le champ de bataille avec style. Les membres Xbox Game Pass peuvent le réclamer avant le 20 septembre 2025.

World of Warships Legends : grâce à cet avantage Xbox Game Pass vous pourrez profiter pendant 14 jours du croiseur premium de rang VI, quand le cuirassé de rang IV Nevada est gardé à vie. Ce pack comprend également de nombreuses ressources pour vous aider à améliorer vos vaisseaux de guerre. Vous avez jusqu'au 18 septembre 2025 pour le réclamer.

Rainbox Six Siege X : pour célébrer la nouvelle saison, Ubisoft offre aux abonnés Xbox Game Pass un pack de contenus gratuits. Il contient un casque Terminal Program, l'uniforme Terminal Frameworld, le skin d'arme Datum Processor et l'amulette Aegis Moni. Vous avez jusqu'au 16 août 2025 pour l'échanger.

