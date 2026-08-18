Le début du mois avait été rythmé par de belles productions indépendantes, à l’instar de Date Everything!, le jeu de dating complètement loufoque avec un casting all stars, Ball x Pit, à ne surtout pas lancer si vous ne voulez pas devenir accro, ou encore l’excellent Mio: Memories in Orbit, metroidvania français particulièrement joli. La tête d’affiche, Beast of Reincarnation, aura sans doute moins fait sensation que ce que les développeurs de Pokémon l'auraient espéré. Il ne restait plus qu’à découvrir ce que Microsoft avait encore dans ses cartons. Toujours à l’heure, la firme de Redmond a annoncé les derniers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en août 2026.

Les derniers jeux du Xbox Game Pass d'aout 2026

Ce sont donc au total 10 jeux qui viendront compléter la sélection d’août 2026. La tête d’affiche, on la connaissait depuis un moment : Resonance A Plague Tale Legacy. Le nouvel épisode de la licence qui délaissera le duo Amicia et Hugo pour suivre les aventures de Sophia jeune pillarde qui part à la recherche de réponses sur son passé sur l’île du Minotaure. Un jeu qui s'éloigne clairement des précédents épisodes pour aller lorgner davantage du côté d’Uncharted et Tomb Raider et leur souffle épique. Pour le reste, voici toutes les dernières nouveautés Xbox Game Pass d’août 2026 :

Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août Vapor World: Over the Mind (Game Preview) (Cloud, console et PC) – 19 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Game Preview) (Cloud, console et PC) – 19 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 19 août

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 19 août Relooted (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 19 août

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 19 août Starsand Island (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 20 août

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 20 août Aerial_Knight's DropShot (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 25 août

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 25 août Blood Dungeon (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 25 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 25 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Resonance: A Plague Tale Legacy (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 27 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 27 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Young Suns (Cloud, console et PC) – 31 août

(Cloud, console et PC) – 31 août Shelldiver (Cloud, console et PC) – 1er septembre

Les ultimes sorties du catalogue d'aout 2026

Comme toujours, ces nouveautés sont contrebalancées par une nouvelle vague de départs. Au total, cinq titres quitteront le Xbox Game Pass à compter du 31 août 2026, dont l’immanquable The Witcher 3, qui partira juste avant la sortie de l’un de ses successeurs spirituels : The Blood of Dawnwalker. A ses côtés le très bon soul-like Another Crab's Treasure ou encore Neon Abyss roguelike en 2.5D parfait pour les fans de Dead Cells. Rappelons que l’ensemble des membres peuvent profiter d’une réduction grimpant jusqu’à -20% sur l’achat des jeux de la liste ci-dessous :

Neon Abyss

One Lonely Outpost

Another Crab's Treasure

I Am Your Beast

The Witcher 3: Wild Hunt

Source : Xbox Wire