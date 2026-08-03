Le mois d’août a à peine démarré que Microsoft se prépare déjà à la première rotation du catalogue du mois. La firme américaine a dévoilé la première vague de départs du Xbox Game Pass.

Le mois de juillet aura été particulièrement morose du côté de Xbox. Microsoft a pris la décision de se séparer de plus de 1600 employés et de se séparer de quatre studios, qui n’ont toujours pas communiqué fermement quant à leur avenir, certains ayant été rachetés par un groupe inconnu, d’autres cherchant des solutions. A l’origine de beaucoup des maux de la marque, le Xbox Game Pass poursuit quant à lui sa routine l'air de rien. Le service s’apprête ainsi à effectuer sa première rotation mensuelle, et Microsoft a déjà dévoilé les premières sorties du catalogue d’août 2026 avec un monument du jeu narratif et une licence de science-fiction indémodable.

Les premières sorties du Xbox Game Pass d'août dévoilées

A quelques heures de l’annonce des premières nouveautés du catalogue, le programme d’août 2026 commence déjà à prendre forme. Les prochaines semaines seront en effet rythmées par plusieurs sorties day one, dont les deux têtes d’affiche : Beast of Reincarnation, jeu d’action en 3D des développeurs des jeux Pokemon principaux et Resonance: A Plague Tale Legacy, premier épisode de la saga sans Amicia et Hugo. Comme tout service d’abonnement en revanche, le Xbox Game Pass fera sa petite rotation mensuelle. Dès le 15 août 2026, les jeux de la liste ci-dessous quitteront en effet le service. Rappelons que les abonnés peuvent profiter d’une réduction de 20% sur l’ensemble des titres sortants en cas d’achat.

Parmi eux, impossible de ne pas vous recommander Firewatch, si vous ne l’avez pas encore fait. Même 10 ans après sa sortie, il est encore considéré comme l’un des meilleurs jeux narratifs jamais créés. Pour les fans d'Alien, le jeu de tir coopératif Fireteam Elite est encore accessible pendant quelques jours. Voici donc les 4 premières sorties du catalogue du Xbox Game Pass confirmées pour août 2026 :

Aliens: Fireteam Elite

Atlas Fallen: Reign of Sand

FireWatch

MENACE (Game Preview)

Les nouveautés du XGP confirmées pour aout 2026