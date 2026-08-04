Microsoft a levé le voile sur les premières nouveautés du Xbox Game Pass en août 2026. Voici tous les jeux qui rejoindront le service dans les prochains jours.

Réglé comme une horloge, Microsoft a dévoilé la liste complète des premières nouveautés du Xbox Game Pass en août 2026, ainsi que les premières sorties du catalogue. Entre sorties day one, pépites récentes, jeux loufoques et la nouvelle production des développeurs des jeux Pokemon, voici le programme de ce mois-ci avec votre abonnement.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2026 dévoilés

Ce sont donc 12 jeux au total qui seront déployés dans le catalogue des diverses formules du service. Depuis un moment désormais, les jeux disponibles dès leur lancement ne sont en effet réservés qu’aux membres du Xbox Game Pass Ultimate ou Premium. Ils arriveront malgré tout quelques mois plus tard pour tous les autres abonnés, comme Mio: Memories in Orbit, petite pépite française et excellent metroidvania, qui sera accessible à celles et ceux qui ont souscrit à l’offre Premium dès le 13 août 2026.

La grande nouveauté du mois est quant à elle déjà disponible : Beast of Reincarnation, jeu d’action en 3D des développeurs des jeux Pokemon, qui a reçu un assez bon accueil de la presse. Pour le reste, la scène indépendante va encore briller sur le Xbox Game Pass avec l’addictif Ball x Pit, le très relaxant PowerWash Simulator 2 ou le jeu de drague loufoque Date Everything!. Voici sans plus attendre toutes les premières nouveautés Xbox Game Pass d’août 2026 :

La liste des nouveautés du Xbox Game Pass d'aout 2026

Heretic + Hexen (Cloud, console, appareils portables et PC) – dispo

(Cloud, console, appareils portables et PC) – dispo Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – dispo (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – dispo (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 6 août

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 6 août PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 6 août

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 6 août Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 août

(Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 août Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass)

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass) Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août

(Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 12 août

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 12 août Cricket 26 (Cloud, console et PC) – 13 août (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass)

(Cloud, console et PC) – 13 août (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass) Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 août

(Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 août Sandustry (Game Preview) (PC) – 13 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

(Game Preview) (PC) – 13 août (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août

Bande-annonce en anglais

Les sorties du catalogue en aout 2026

Comme toujours, ces nouveautés sont contrebalancées par une nouvelle vague de départs. Au total, quatre titres quitteront le Xbox Game Pass à compter du 15 août 2026, dont l’excellent Firewatch. Rappelons que l’ensemble des membres peuvent profiter d’une réduction grimpant jusqu’à -20% sur l’achat des jeux de la liste ci-dessous :

Menace (Game Preview) (PC)

Atlas Fallen (Cloud, Console, & PC)

Aliens: Firesteam Elite (Cloud, Console, & PC)

Firewatch (Cloud, Console, & PC)

Source : Xbox Wire