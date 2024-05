Le Xbox Game Pass devrait opérer de gros changements dans les prochaines semaines, avec du bon et du moins bon. Pour rentabiliser le plus rapidement possible le rachat à 69 milliards de dollars d'Activision Blizzard, et dégager plus de revenus pour son service qui peine à recruter des abonnés, Microsoft pourrait augmenter le prix de son abonnement. Une modification risquée dans la mesure où les nouvelles souscriptions se font plus lentes qu'espéré. D'un autre côté, la firme de Redmond

L'un des blockbusters de 2024 dans le Xbox Game Pass day one

Selon The Wall Street Journal, Microsoft est sur le point d'apporter des changements profonds à son Xbox Game Pass. Et pendant de longs mois, la question « d'offrir » Call of Duty Black Ops 6 aux abonnés a été au coeur des discussions. Après réflexion, et d'après les informations du média, la firme de Redmond et Activision auraient pris la décision d'ajouter le prochain épisode dans le service à son lancement. « Microsoft prévoit un bouleversement majeur de sa stratégie de ventes de jeux et proposera le prochain Call of Duty dans son service d’abonnement, plutôt que d’opter pour l’approche historique et lucrative de le vendre à la carte ». Call of Black Ops 6 gratuit dans le Xbox Game Pass, c'est fait ?

Ces dernières heures, des abonnés auraient intercepté une notification du service déclarant « Call of Duty Black Ops 6 arrive sur le Xbox Game Pass au lancement plus tard cette année ». Sous un tweet du journaliste Tom Warren de The Verge, plusieurs personnes ont reçu la notification sur leur mobile, que ce soit iOS ou Android. Et d'après Jez Corden de Windows Central, l'annonce est bien proche.

« Je pense que vous pouvez vous attendre à voir l'annonce officielle pour Call of Duty Black Ops 6 dans le Xbox Game Pass à sa sortie de la part de Xbox / Microsoft cette semaine » fait-il savoir. L'annonce aurait donc lieu en amont du Xbox Showcase 2024, et du Call of Duty Ops 6 qui se déroulera juste après. En faisant cette révélation avant la présentation, la firme de Redmond espère sûrement marquer les esprits et faire en sorte que l'information ne passe pas inaperçue.

Call of Duty Black Ops 6 « gratuit » pour des millions d'abonnés

Call of Duty Black Ops 6 à sa sortie dans le Xbox Game Pass, ça semble donc acquis. Le jeu a été enfin annoncé officiellement la semaine dernière par Activision. L'éditeur ne s'est clairement pas étendu sur le sujet, préférant simplement confirmer son existence avec un premier visuel. En revanche, pour voir du gameplay, il va falloir se montrer un peu patient. Le rendez-vous est fixé pour le 9 juin prochain avec un CoD BO6 Direct qui aura lieu pour rappel après le Xbox Showcase 2024.

On ne sait rien sur Call of Black Ops 6, si ce n'est ce que des rumeurs ont indiqué précédemment. Mais vu que certains bruits de couloir étaient finalement vrais, revenons sur les informations qui restent à confirmer. Selon toute vraisemblance, ce prochain épisode mettrait en scène la guerre en Irak avec les États-Unis. Et plus particulièrement l'Opération Tempête du désert qui a eu lieu début 1991.

D'ailleurs, une image de la future bande annonce live-action laisse entendre que Saddam Hussein sera bien l'antagoniste de Call of Duty 2024. Le teaser « The Truth Lies » serait également un indice sur le contexte choisi par Black Ops 6. De toute manière, le voile sera levé sous peu. Le mode Zombies devrait faire son retour et même être jouable en avant-première grâce à un accès anticipé. Enfin, il semble qu'Activision ne soit pas prêt à couper le cordon avec l'ancienne génération et pourrait avoir une version PS4 et Xbox One en stock. Cet opus est aussi attendu sur PS5, Xbox Series X|S, PC, et apparemment donc, dans le Xbox Game Pass.