Au début de ce mois de décembre, Microsoft abattait sa carte maîtresse en proposant day one le très attendu Halo Infinite, aux côtés d'Among Us ou de Stardew Valley. Mais parce que toute les bonnes choses ont une fin, le constructeur boucle l'exercice 2021 avec la dernière salve de jeux qui feront dès demain les joies (vidéoludiques) des abonnés du Xbox Game Pass. Comment dit-on déjà ? Ah oui : "ho ho ho" !

Xbox Game Pass décembre 2021

Les jeux du Xbox Game Pass du 15 au... 16 décembre

15 décembre

Quoi ? Encore ? Oui : mais cette fois, vous pourrez trahir vos compagnons de l'espace dans la joie et l'allégresse où que vous soyez !

16 décembre

Mais comme à chaque fois, ce flot de nouveaux arrivants ne doit pas nous faire oublier les autres, "ceux qui partent" du Xbox Game Pass , que voici sous vos applaudissements :

Rappelons que le Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (le premier mois est à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.