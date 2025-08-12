Le Xbox Game Pass permet de récupérer un super jeu ainsi qu’une belle surprise, et cela dès aujourd’hui. On note notamment la présence d’une énorme licence qui devrait ravir les fans.

Les abonnés au Xbox Game Pass ont droit à une belle surprise en ce 12 août 2025. Deux nouveaux titres débarquent dans le service, dont un shooter culte et un grand jeu narratif dans une version améliorée. De quoi bien occuper les joueurs cet été.

Aliens Fireteam Elite entre en scène sur le Xbox Game Pass

Les joueurs peuvent dès aujourd’hui se lancer dans Aliens: Fireteam Elite grâce au Xbox Game Pass. Ce shooter coopératif à la troisième personne, signé Cold Iron Studios, vous plonge dans l’univers culte de la saga Alien. Vous y incarnez un Marine colonial envoyé sur la planète LV-895 pour affronter des vagues de xénomorphes dans des environnements oppressants, seul ou en coopération à trois joueurs en ligne.

Le jeu propose quatre campagnes scénarisées, un système de classes variées, des armes personnalisables et plusieurs niveaux de difficulté. Avec son action nerveuse et son ambiance fidèle aux films, Aliens: Fireteam Elite sur Xbox Game Pass est l’occasion idéale de vivre l’expérience Alien avec ses amis ou de se frotter seul aux redoutables créatures. Bref, sympa pour les fans d'Alien.

Une surprise en plus sur le service

En parallèle, Microsoft surprend les abonnés avec l’arrivée de Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced. Cette version enrichie du titre narratif culte apporte un mode Performance optimisé, des graphismes retravaillés, un mode défi Dark Rot et un mode photo amélioré pour capturer les plus beaux moments de l’aventure.

Disponible sur Xbox Series X|S, PC et via Cloud Gaming, cette nouvelle édition conserve la force émotionnelle du jeu original tout en offrant une immersion encore plus poussée. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, au PC Game Pass et au Game Pass Standard peuvent y plonger dès aujourd’hui et découvrir ou redécouvrir cette expérience intense. Pas mal non ? C'est tout de même une belle surprise pour les abonnés.

Source : Xbox