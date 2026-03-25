Le mois de mars 2026 s'impose déjà comme un grand cru pour les abonnés au Xbox Game Pass. Entre l'arrivée de Disco Elysium, Cyberpunk 2077 ou encore Hollow Knight Silksong pour tout le monde, le service enchaîne les poids lourds et les pépites ces dernières semaines. Et Microsoft ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Deux nouveaux jeux viennent d'intégrer un catalogue déjà bien rempli. Au programme sur le Xbox Game Pass, un roguelike français terriblement addictif et un RPG au tour par tour aussi dynamique que déjanté. Deux nouvelles expériences différentes, mais avec un point commun : difficile de lâcher la manette quand on les a commencés.

Absolum, le roguelike addictif débarque sur le Xbox Game Pass

Après avoir ravivé la gloire d'antan des beat'em all avec Street Fighter 4 ou encore avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Dotemu a lancé sa première licence originale en octobre 2025. Et quand on voit les retours unanimes, on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Absolum, c'est avant tout un beat'em up à défilement horizontal mâtiné de roguelite avec quatre personnages aux styles bien tranchés qui apportent une fraîcheur à chaque run. Un jeu au gameplay qui accroche instantanément, avec cette petite dose d'addiction qui fait qu'on relance juste une run encore et encore. Une petite claque récompensée à deux reprises aux Pégases 2026, et les membres du Xbox Game Pass vont pouvoir découvrir pourquoi.

Like a Dragon Infinite Wealth, du tour par tour déjanté

Des critiques dithyrambiques, un système de tour par tour toujours aussi décalé, un séjour à Hawaï qui sent bon l'évasion et des affrontements aussi spectaculaires qu'improbables… Bienvenue dans l'univers de Like a Dragon Infinite Wealth, le dernier RPG à rejoindre le Xbox Game Pass. Ici, on cogne en réfléchissant face à une galerie d'ennemis aussi absurdes que mémorables. Pour la première fois dans la série Yakuza, le jeu quitte le Japon pour poser ses valises à Hawaï, un cadre ensoleillé qui sert de décor à une histoire mêlant drame et comédie. Le jeu conserve donc ce mélange unique de sérieux et d'excentricité qui fait toute la force de la licence et il est désormais accessible aux abonnés du Xbox Game Pass.