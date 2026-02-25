Un informateur a évoqué une piste envisagée par Microsoft, qui pourrait changer beaucoup de choses pour les abonnés au Xbox Game Pass. Quand on y réfléchit, c'est même plutôt malin.

Microsoft continue d'être sur toutes les lèvres depuis quelques jours, après le départ très bruyant de Phil Spencer et Sarah Bond. Tout le monde attend de voir quelles seront les premières décisions de Xbox suite à ces importants changements internes. Du côté des consoles et du hardware, certes. Du côté du catalogue de jeux aussi, assurément. Mais n'oublions pas que Xbox, c'est également le Xbox Game Pass, qui a radicalement changé la façon de consommer des jeux vidéo ces dernières années. Justement, une grosse annonce pourrait peut-être poindre le bout de son nez.

Tout part d'un livestream organisé sur YouTube par le journaliste Jez Corden de Windows Central. En s'exprimant au sujet de la vision de Microsoft concernant la Xbox, il discute de l'importance de rendre l'abonnement au Game Pass plus attractif, surtout après l'explosion du prix ces derniers mois. Il peut en effet sembler important d'attirer de nouveaux clients, pourquoi pas en incluant d'autres abonnements dans l'offre.

Le Xbox Game Pass Ultimate pourrait bientôt s'étoffer considérablement

Dans son live YouTube, Jez Corden mentionne certaines de ses sources, qui lui auraient fait part d'une information surprenante. « L'une des choses que j'ai entendu, c'est que Microsoft serait en train de réfléchir à inclure dans le Game Pass Ultimate des abonnements à World of Warcraft, Fallout 1st ou Minecraft Realms », explique Corden. « Et là, s'ils ajoutent effectivement tout ça au Game Pass Ultimate, ça devient très intéressant à mes yeux pour 30 dollars par mois [26,99€ chez nous] ».

Bien évidemment, tout cela se résume pour l'heure à une discussion, et de vagues mentions autour d'un micro. A prendre avec des pincettes, donc. Aucune source officielle n'a été citée, et Microsoft ne s'est assurément pas exprimé à ce sujet. Mais quand on y réfléchit, ajouter d'autres abonnements comme World of Warcraft ou Fallout 1st pourrait avoir du sens pour le groupe. Et permettre aux joueurs de faire de sérieuses économies. Cela aurait du sens, maintenant que Microsoft partage la même chaumière que Activision-Blizzard.

Il n'est pas rare de voir certains abonnements regrouper plusieurs offres, comme c'est le cas avec des services de streaming comme Prime Video, ou HBO Max avec l'abonnement Canal +. Ce genre de ponts entre abonnements est une décision intéressante, et pourrait même permettre au groupe Xbox d'attirer de nouveaux clients vers le Game Pass Ultimate. De quoi rentabiliser un abonnement jugé trop cher par beaucoup de joueurs, et qui peine de plus en plus à proposer des jeux vraiment vendeurs.

Source : WCCFtech