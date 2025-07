Le service phare du gaming chez Microsoft, le Xbox Game Pass, continue d'enrichir son offre avec deux nouveaux jeux qui débarquent day one dans le catalogue.

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et PC profitent de certains avantages supplémentaires. Parmi eux, il y en a un qui peut faire la différence au moment de souscrire à l'offre : l'opportunité d'avoir accès à des jeux disponibles day one dans la ludothèque. C'est le cas avec les deux nouveautés qui viennent d'arriver !

Abiotic Factor dispo dès sa sortie dans le catalogue de Microsoft

Le premier jeu de la liste a enfin eu droit à sa sortie console hier et a donc rejoint le Xbox Game Pass en même temps. Il s'agit d'Abiotic Factor, qui s'offre une belle vitrine pour son lancement entre le service de Microsoft et le catalogue Premium de PlayStation. C'est donc le moment de profiter d'une vraie nouveauté pour les abonnés !

Si vous aimez les jeux de survie, Abiotic Factor devrait vous plaire. Déjà validé sur PC avec des évaluations « extrêmement positives » sur Steam, il promet de belles parties en solo ou jusqu'à 6 joueurs en multi. Vous incarnez des scientifiques dans un centre de recherche en pleine montagne. Sauf que celui-ci subi des événements paranormaux auxquels vous devez échapper. À vous de prendre part à l'aventure sur le Xbox Game Pass.

Wheel World rejoint aussi le Xbox Game Pass

L'autre nouveauté du Xbox Game Pass débarque quant à elle aujourd'hui dans le catalogue Ultimate et PC ! Il s'agit cette fois d'un jeu plutôt sportif qui colle parfaitement avec l'ambiance du Tour de France. Vous l'aurez compris, c'est donc un jeu de course cycliste qui vous attend et il se nomme Wheel World.

Annoncé à l'occasion d'une conférence Annapurna début 2025, Wheel World revisite les jeux de vélo. Dès sa présentation, cet indé a séduit par son esthétique en cel shading et son approche originale du pédalage. À vous de parcourir une map remplie de défis avec, pour challengers, des cyclistes de toutes sortes. Possible pépite de l'année, à vous de le tester avec le Xbox Game Pass Ultimate ou PC.