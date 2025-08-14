Aujourd'hui se conclut la première vague des sorties du mois d'août 2025 sur le catalogue du Xbox Game Pass avec pour le coup un nouveau jeu ultra apprécié.

En attendant de voir ce que le Xbox Game Pass réserve à ses abonnés pour la seconde moitié d'août 2025, on a déjà eu du beau monde avec notamment Citizen Sleeper 2, MechWarrior 5: Clans, Orcs Must Die! Deathtrap, Assassin's Creed Mirage ou encore Aliens: Fireteam Elite. Aujourd'hui, les choses se concluent en beauté avec un nouveau jeu particulièrement apprécié, malgré une disponibilité en accès anticipé.

Un nouveau jeu royal pose ses cartes sur le Xbox Game Pass

Si vous aimez le rogue-lite, les cartes et la stratégie, alors vous devriez trouver votre bonheur dans le nouveau jeu disponible ce 14 août 2025 sur le Xbox Game Pass. Disponible par ailleurs en accès anticipé depuis le 23 mai dernier, il semble en tout cas avoir conquis son peuple, en témoigne notamment une moyenne d'évaluations « très positives » sur plus de 10 000 avis d'utilisateurs Steam. Le jeu en question s'intitule 9 Kings, développé par Sad Socket et édité par Hooded Horse/INSTINCT3.

Si ce titre aujourd'hui disponible sur le Xbox Game Pass a déjà su capter autant d'attention, c'est sans doute grâce à sa proposition originale figurant un savant mélange de nombreux genres populaires. Il s'agit en effet d'un jeu de stratégie/gestion d'un empire, mais dans un format rogue-lite, avec en prime un système de deck building, mais aussi des batailles à très grande échelle, le tout porté par une direction artistique pixel art bien comme on les aime. Si vous n'avez pas encore récupéré le jeu en early access, vous pouvez donc l'essayer dès aujourd'hui via le Xbox Game Pass, à condition de disposer d'un abonnement Ultimate ou PC, et pour l'heure uniquement sur cette plateforme.

Il faudra en effet repasser plus tard pour que 9 Kings sorte en version 1.0 potentiellement sur consoles. Malgré son statut d'early access, il s'agit cependant déjà d'un titre extrêmement solide et complet, avec une myriade de manières de totalement casser le jeu pour ériger un empire proprement inarrêtable. L'essayer même dans cet état précoce et pourtant bien fourni, c'est définitivement l'adopter, et ce dès maintenant via le Xbox Game Pass.

Source : Xbox Wire