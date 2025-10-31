Un week-end très rempli vous attend. Les abonnés au Xbox Game Pass vont une fois de plus avoir de quoi faire. Le service de jeux à la demande de Microsoft vous donne accès à 7 jeux gratuits pendant une durée limitée. Non seulement il y a de quoi faire pour Halloween, mais surtout de très gros titres qui ne demandent qu'à se laisser essayer.

Un week-end très lourd dans le Xbox Game Pass

Le catalogue du Xbox Game Pass ne cesse de se remplir. Pour autant, il n'y a pas toujours ce qui vous fait envie. Qu'à cela ne tienne, le service de Microsoft a une solution. Chaque week-end, il lance les « Jours de jeu gratuit » (« Free Play Days »), ce qui vous permet d'avoir accès à une sélection de jeux hors-catalogue du jeudi soir jusqu'au lundi suivant, 8h59 dernier délai.

Ainsi, du 30 octobre jusqu'au 2 novembre, vous pouvez profiter de 7 jeux gratuits sur le Xbox Game Pass. De très gros titres s'offrent à vous temporairement, comme Dragon Ball Xenoverse 2 et Dead by Daylight. Préparez-vous aussi à de belles découvertes indé. Enfin, cerise sur le gâteau, Call of Duty Black Ops 6 est accessible à tout le monde, même hors abonnement.

Call of Duty Black Ops 6 est gratuit pour tous, foncez

Dernière itération en date de la franchise, Call of Duty Black Ops 6 en a réconcilié beaucoup avec la formule. C'est justement en parvenant à renouveler cette dernière et surprenant les fidèles que le FPS de guerre futuriste s'est imposé après plusieurs épisodes en demi-teintes. Alors, pour préparer le terrain avant la sortie du prochain volet, Activision met l'opus de 2024 en libre accès pour tout le monde du 28 octobre jusqu'au 3 novembre. Cet accès gratuit, même hors Xbox Game Pass, vous permet d'essayer à fond le mode Zombies ainsi que le multi pour des batailles imposantes jusqu'à 40 joueurs.

Dragon Ball Xenoverse 2, un jeu gratuit iconique à essayer à plusieurs

Des rumeurs ont fait été dernièrement d'un potentiel troisième volet. Alors, si le concept d'une aventure personnalisée en ligne dans l'univers imaginé par Akira Toriyama vous tente, faites-vous une idée dès maintenant avec Dragon Ball Xenoverse 2. Créez votre propre avatar et préparez-vous à accomplir diverses quêtes à Conton City en compagnie d'autres joueurs mais aussi et surtout de personnages cultes de la saga. Vous avez tous le week-end pour l'essayer grâce aux Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass.

Dead by Daylight, la soirée d'Halloween parfaite avec le Xbox Game Pass

C'est clairement LE titre qu'il vous faut pour une bonne soirée d'Halloween entre amis. Dead by Daylight est le jeu survie asymétrique qui cartonne depuis 9 ans maintenant. Vous avez le choix d'y incarner soit un membre d'un groupe de survivants, soit un grand méchant du cinéma d'horreur qui va les pourchasseur. Le but est donc d'échapper à l'antagoniste d'un côté, ou d'avoir leur peau de l'autre. L'une des grandes forces de cette production signée Behaviour Interactive ce sont ses prestigieuses collaborations permettant d'incarner des persos iconiques, l'instar de ceux de The Walking Dead ou de Resident Evil. Un bon jeu gratuit à faire entre amis via le Xbox Game Pass.

Yes Your Grace, le jeu de gestion médiéval est gratuit ce week-end

Changeons complètement d'atmosphère avec Yes Your Grace. Ce jeu gratuit des FreePlayDays vous place dans la peau du souverain Eryk qui fait face à ses responsabilités. Chaque tour invite à écouter les doléances et autres requêtes du peuple. Chaque décision est à prendre avec soin pour maintenir la bonne conduite du royaume. Si l'aspect gestion est plutôt simpliste, le titre tire son épingle du jeu par l'écriture de son personnage principal, un roi qui doute, qui aime et qui doit faire des sacrifices quand il le faut. Une belle découverte à faire via le Xbox Game Pass.

Catan, le jeu de plateau à découvrir dans le Xbox Game Pass

Vous connaissez peut-être déjà le jeu de plateau Catan. Eh bien sachez qu'il en existe une version vidéoludique qui vous permet de participer à des parties en solo ou multijoueur en local comme en ligne. Si vous aimez les jeux de gestion, de conquête et de survie, voilà qui devrait vous occuper un bon moment ce week-end avec les Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass.

Warhammer 40,000 Rogue Trader, le RPG parmi les jeux gratuits du Xbox Game Pass

Tout juste annoncé sur Nintendo Switch 2, Warhammer 40,000 Rogue Trader se laissent essayer parmi les jeux gratuits du Xbox Game Pass. C'est une belle opportunité de prendre part à l'histoire épique de ce RPG signé Owlcat Games. Vous serez placé à la tête d'un groupe de 6 personnages pour remplir des missions à travers le territoire de Koronus. Mais vous devrez rester sur vos gardes, car des affrontements sur terre et en vaisseaux vous attendent pour une aventure atypique dans cette licence culte. Vous avez jusqu'au 2 novembre, 8h59, pour en profiter.

Post Trauma, un essai sous haute tension

Lui aussi s'offre à point pour Halloween. Post Trauma est un des nouveaux jeux d'horreur qui fait sensation. Vous y dirigez un contrôleur de train tourmenté, soudainement projeté dans une dimension cauchemardesque après une crise de panique. Tout l'enjeu va donc être de l'aider à survivre dans ce monde terrifiant où se tapissent dans l'ombre des créatures abominables. Pour le coup, vous allez pouvoir découvrir le jeu via un essai gratuit d'une durée de 2 heures. Vous aurez ainsi un avant-goût très concret de ce titre avant d'éventuellement vous l'offrir tant qu'il est en promotion.