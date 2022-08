Les abonnés au Xbox Game Pass et au PS Plus sont assurément chouchoutés en ce mois d'août. Car après les quelques pépites proposées par Microsoft, d'autres sont arrivées. Vous aimez les FPS ?

Des valeurs sûres de Bethesda dans le Xbox Game Pass PC

C'est donc six jeux de l'éditeur Bethesda qui gonflent le catalogue du Xbox Game Pass PC. Et seulement celui-ci.

On a ainsi deux légendes du FPS avec Wolfenstein 3D et Return to Castle Wolfenstein pour une expérience résolument solo, puis Quake 4 et Quake Champions. Dans Wolfenstein, vous incarnez William J. Blazkowicz, un dur à cuire qui est là pour buter du Nazis par douzaine. Une série qui, comme Doom, a traversé les âges et a été relancée avec brio par Bethesda. N'hésitez pas d'ailleurs à essayer les opus les plus récents, moins « rebutants », car ils valent véritablement le détour.

Malgré le solo de Quake 4, cet opus comme Quake Champions sont eux plutôt célèbres pour leur multijoueur ultra nerveux. Un gameplay bien plus réactif et aérien que Wolfenstein. Rocket-jumping (lancer une roquette vers le sol tout en sautant) et le Strafe-jumping (se déplacer latéralement en effectuant un saut) sont des techniques utilisées qui donnent tout son pep's à la franchise. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez toutes les perks de Quake Champions débloquées.

Et les deux derniers ? Vous pourrez découvrir ou redécouvrir An ES Legend: Battlespire et TES Adventures: Redguard. Deux jeux de la licence Elder Scrolls en attendant le prochain épisode exclusif Xbox Series et PC.

Une belle sélection pour les amoureux des vieilles productions (oui, sauf Quake Champions bien entendu). Et au moins, vous n'aurez pas à vider votre compte pour l'achat d'une bête de course capable de les faire tourner.