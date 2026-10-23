Le Xbox Game Pass vient de lancer les Free Play Days du 22 octobre jusqu'au 26 octobre avec 6 jeux gratuits dont vous pouvez profiter pleinement avec ou sans abonnement.

Le Xbox Game Pass vous fait profiter de 6 jeux gratuits pendant le week-end du 22 au 26 octobre 2026. La moitié est même accessible sans abonnement sur les consoles Microsoft. C'est donc une belle opportunité à saisir. D'autant plus qu'il y a de grosses licences dans la liste, comme Monster Hunter Stories et Dying Light. On vous fait la liste.

Le Xbox Game Pass vous fait jouer à 6 jeux gratuits jusqu'au 26 octobre

Les Jours de jeu gratuit (ou Free Play Days) redémarrent comme chaque fin de semaine. Ainsi, du 22 au 26 octobre (matin), vous pouvez profiter de 6 jeux gratuits sur XONE, Series X|S et même PC, dont trois uniquement nécessitent le Xbox Game Pass. Profitez-en, on a la liste complète.

© Microsoft

La liste des jeux gratuits pour tous sur XBOX ce week-end

Les amateurs RPG vont se régaler sur Xbox pendant les Free Play Days ! Les deux premiers Monster Hunter Stories sont dans la liste des jeux gratuits du week-end sous forme d'essai limité soit dans le temps, soit par plafonnement de niveau. Si vous êtes plutôt du genre sportif, alors vous vous en donnerez à cœur joie avec les sports de glisse de Riders Republic :

Monster Hunter Stories (essai : niveau plafonné à 10)

(essai : niveau plafonné à 10) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (essai : 3 heures)

(essai : 3 heures) Riders Republic

La liste des jeux gratuits des Free Play Days réservés au Xbox Game Pass

L'autre moitié des jeux gratuits du 22 au 26 octobre nécessite d'avoir un abonnement au Xbox Game Pass. Et ça vaut le coup puisque vous pouvez essayer l'excellent Dying Light 2 tout le week-end grâce à cela. Les deux autres titres de la liste sont plutôt pour les amateurs de jeu de simulation et de gestion :

Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition

Let’s Build a Zoo

Tropico 6

Monster Hunter Stories pendant les Free Play Days

Le focus de ces Jours de jeu gratuit ce week-end est donc donné à Monster Hunter Stories. On sent l'envie de Capcom d'offrir un coup de projecteur à sa licence parallèle à son célèbre action-RPG alors que le troisième épisode est sorti cette année. Plus classique en matière de jeu de rôle, MH Stories raconte ses propres histoires avec un style plus kawaï. On y retrouve également un style de combat au tour par tour avec une petite vibe Pokémon-like. Testez dès à présent le premier et le deuxième épisode, Wings of Ruin, avec on sans Xbox Game Pass.