Comme chaque semaine, les abonnés Xbox Game Pass peuvent profiter de jeux gratuits avec les Free Play Days. Jusqu'au 19 juillet 2026, vous pourrez donc retrouver le mode en ligne de GTA 5, Planet Zoo, Dragon Ball ou encore un jeu d'horreur et un jeu Looney Tunes pour toute la famille. Si la plupart de ces jeux sont réservés aux abonnés Xbox Game Pass, peu importe la formule choisie, deux d'entre eux sont gratuits pour tous les joueurs Xbox.

Tous les jeux gratuits des Free Play Days pour les abonnés Xbox Game Pass et les joueurs Xbox

Comme chaque semaine, le programme Free Play Days permet aux abonnés Xbox Game Pass de profiter d'un ou plusieurs jeux gratuitement durant quelques jours. Il arrive même parfois que certains jeux le soient pour tous les joueurs Xbox sans exception, sans qu'ils aient besoin d'abonnement. C'est le cas cette semaine justement avec Dragon Ball Xenoverse 2 et GTA Online. Ces deux jeux font partie des Free Play Days de la semaine et sont accessibles à absolument tout le monde.

Les trois autres jeux gratuits des prochains jours, sont quant à eux réservés aux abonnés Xbox Game Pass, peu importe leur formule. Vous pourrez alors profiter de Crisol Theater of Idols, un survival horreur hyper intriguant, ou encore Looney Tunes Wacky World of Sports pour jouer en famille à une tonne de mini-jeux, et enfin Planet Zoo Console Edition, notre coup de cœur en promo à moins de 5€ sur PS5 et Steam en ce moment.

Les jeux gratuits des Free Play Days du 16 juillet 2026 pour les abonnés Xbox Game Pass

Crisol Theater of Idols : Jeu d'horreur-survie en vue première personne signé Vermila Studios. Sur l'île inquiétante de Tormentosa, les joueurs affrontent l'horreur avec un mécanisme original : leur propre sang sert de munitions pour se défendre.

: Jeu d'horreur-survie en vue première personne signé Vermila Studios. Sur l'île inquiétante de Tormentosa, les joueurs affrontent l'horreur avec un mécanisme original : leur propre sang sert de munitions pour se défendre. Planet Zoo Console Edition : Simulateur de gestion de zoo sorti sur PC en 2019 avant d'arriver sur consoles en 2024. Les joueurs conçoivent, peuplent et gèrent des enclos détaillés pour des animaux réalistes du monde entier.

: Simulateur de gestion de zoo sorti sur PC en 2019 avant d'arriver sur consoles en 2024. Les joueurs conçoivent, peuplent et gèrent des enclos détaillés pour des animaux réalistes du monde entier. Looney Tunes Wacky World of Sports : Collection de sports arcade réunissant Bugs Bunny, Daffy Duck, Taz et Wile E. Coyote. Basket, foot, golf et tennis se jouent dans un style loufoque, coloré et fidèle à l'esprit cartoon Looney Tunes.

Les jeux gratuits pour tous les joueurs Xbox

Dragon Ball Xenoverse 2 : RPG d'action culte de Bandai Namco, toujours enrichi de nouveaux contenus. Les joueurs créent leur propre Patrouilleur Temporel, revivent les combats légendaires et affrontent aux côtés des héros mythiques de Dragon Ball.

: RPG d'action culte de Bandai Namco, toujours enrichi de nouveaux contenus. Les joueurs créent leur propre Patrouilleur Temporel, revivent les combats légendaires et affrontent aux côtés des héros mythiques de Dragon Ball. Grand Theft Auto Online : Le mode multijoueur massif de GTA V, gratuit pour tous les abonnés Xbox jusqu'au 21 juillet. Braquages, courses, business criminels et monde ouvert chaotique à explorer seul ou entre amis.

Crisol Theater of Idols, notre recommandation pour les abonnés aux Xbox Game Pass

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous devez absolument tester cette petite pépite. Coup de projecteur cette semaine sur Crisol Theater of Idols, un survival horror du studio espagnol Vermila Studios et édité par Blumhouse qui souhaite justement faire des jeux d'horreur son genre de prédilection. Ça tombe bien, Crisol réussit avec brio à mélanger shooter et horreur oppressante, non sans nous rappeler une certaine folie à la Bioshock en passant. Le jeu nous plonge sur une île mystérieuse où le chaos règne, envahi par des automates meurtriers et d'autres monstruosités cauchemardesques.

Il vous faudra donc survivre en utilisant votre propre sang comme arme, au péril de votre vie. Une mécanique de gameplay qui pousse la survie et la gestion du risque à son paroxysme alors que la présence de pétoire nous donnera envie de massacrer les monstres, il faudra en réalité bien compter ses munitions. S'il y a bien un jeu qui mérite votre attention dans ces jeux gratuits des Free Play Days, c'est bien celui-ci. Une expérience intrigante, intéressante et bien fichue qui vous tiendra en haleine de bout en bout.