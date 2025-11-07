Le Xbox Game Pass permet de bien en profiter ce week-end avec pas moins de cinq jeux à essayer gratuitement. Clairement, il y en a pour tous les goûts et de quoi bien s’amuser.

C’est le retour des Free Play Days sur le Xbox Game Pass ! Comme chaque semaine, Microsoft permet aux joueurs de tester plusieurs jeux sans frais pendant quelques jours. Et pour ce premier week-end de novembre, la sélection est particulièrement généreuse : cinq titres sont accessibles gratuitement du 6 au 9 novembre 2025, dont l’excellent Kingdom Come: Deliverance 2.

Plusieurs jeux à essayer gratuitement sur le Xbox Game Pass

Cinq jeux gratuits débarquent ce week-end pour les abonnés Xbox Game Pass, et la sélection vaut le détour. Grâce aux Free Play Days, les joueurs vont pouvoir tester plusieurs titres sans dépenser un centime. Du RPG médiéval à l’action pure en passant par la création et le fun multijoueur, il y en a vraiment pour tous les goûts. Découvrons ensemble le programme complet de cette nouvelle sélection.

Kingdom Come: Deliverance 2

C’est sans conteste la star du week-end sur le Xbox Game Pass. Le RPG médiéval de Warhorse Studios revient en force avec une suite encore plus ambitieuse. Vous y incarnez Henry, un jeune homme pris dans le tumulte de la Bohême du XVe siècle. Combat réaliste, intrigue historique et monde ouvert crédible : tout est réuni pour une immersion totale. Si vous aimez les jeux exigeants où chaque décision compte, Kingdom Come: Deliverance 2 est à ne pas manquer.

Crime Boss: Rockay City

Envie d’un braquage grandeur nature sur le Xbox Game Pass ? Crime Boss: Rockay City vous plonge dans un univers rétro inspiré des films policiers des années 90. Le jeu combine action, stratégie et gestion d’un empire criminel, le tout servi par un casting hollywoodien impressionnant : Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Glover ou encore Chuck Norris. Un défouloir stylé et décomplexé à essayer sans hésiter.

Trailmakers

Changement d’ambiance avec Trailmakers sur le Xbox Game Pass, un jeu de construction et d’exploration où l’imagination est reine. Assemblez vos propres véhicules, voitures, avions, fusées, et testez-les sur des terrains variés remplis d’obstacles. À mi-chemin entre LEGO et Kerbal Space Program, ce titre est idéal pour les joueurs créatifs qui aiment expérimenter sans contrainte.

Big Helmet Heroes

Place à la bonne humeur et aux coups de massue sur le Xbox Game Pass ! Big Helmet Heroes propose des combats multijoueurs déjantés dans des arènes colorées. Chaque affrontement repose sur des physiques cartoon et une dose d’humour bien sentie. Facile à prendre en main, fun à plusieurs et parfait pour des sessions rapides, ce jeu promet de bons fous rires tout le week-end.

Wild Bastards

Enfin, les amateurs de sensations fortes pourront tester Wild Bastards grâce à une démo limitée à deux heures sur le Xbox Game Pass. Ce FPS tactique mêle gunfights nerveux et stratégie au tour par tour dans un univers western futuriste. Sa direction artistique stylisée et son gameplay original en font une curiosité à surveiller. Et ces deux heures gratuites risquent bien de vous donner envie d’en voir plus.

