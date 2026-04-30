En attendant de voir ce que réserve le Xbox Game Pass pour mai 2026, il termine le mois d'avril 2026 de plutôt bonne manière avec pléthore de nouveaux jeux disponibles, de genres très particuliers, qu'il convient de présenter plus en détail.

Trepang2 vient tout démolir en vue FPS sur le Xbox Game Pass

Commençons dans l'ordre chronologique des nouvelles arrivées sur le Xbox Game Pass avec Trepang2, développé par Trepang Studios, édité par Team17 et sorti en 2023. Il s'agit d'un FPS gore bourré d'action dans un futur lointain, qui donne l'impression d'incarner un personnage de Matrix en faisant pleuvoir la mort sur ses ennemis, en esquivant les balles dans un jeu de tir hardcore et effréné, avec du bullet time pour effectuer des actions les plus stylées possible.

Heroes of Might & Magic: Olden Era - LA grosse sortie Day One du Xbox Game Pass en cette fin d'avril 2026 en accès très anticipé

Place ensuite à la première sortie Day One de ces derniers arrivage sur le Xbox Game Pass, et probablement la plus importante du lot, avec Heroes of Might & Magic: Olden Era, développé par Unfrozen, édité par Hooded Horse et qui sort donc ce 30 avril 2026, dans une version accès anticipé. Ce titre se présente ainsi comme la préquelle de la mythique série de jeux de stratégie au tour par tour, où vous devrez lever de grandes armées fantastiques et lancer des sorts dévastateurs pour vaincre vos ennemis en solo ou en multijoueur.

Sledding Game se glisse tranquillement sur le service d'abonnement de Xbox, également en accès anticipé

Place à la seconde sortie Day One du lot des nouveaux arrivages du Xbox Game Pass, à nouveau sous la forme d'un accès anticipé, avec Sledding Game, développé et édité par The Sledding Corporation et disponible donc dès aujourd'hui dans une version précoce. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de luge très détente, taillé pour des parties multijoueur sans prise de tête et même un petit grain de folie avec un système de collision improbable pour bien s'amuser entre amis.

TerraTech Legion fait chauffer le moteur du Game Pass

On termine le tour d'horizon des nouveaux arrivages sur le Xbox Game Pass avec encore une sortie Day One, cette fois dans une version complète, avec TerraTech Legion, développé par Payload Studios, édité par Mythwright et disponible donc dès aujourd'hui. On passe par ailleurs à un jeu nettement plus nerveux, puisqu'il est question d'un bullet heaven chaotique ou vous devrez créer le véhicule de bataille ultime bloc par bloc et survivre à d'énormes vagues de robots ennemis, en fonçant sur eux et en tirant des projectiles infinis.

Source : Xbox Game Pass