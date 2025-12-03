Depuis ce lundi 1er décembre 2025, le Xbox Game Pass a accueilli quatre nouveaux jeux dans son catalogue, dont de très appréciés, les voici plus en détail.

Hier, le Xbox Game Pass annonçait officiellement la première vague de jeux à arriver sur le service courant décembre 2025, dont du très beau monde. Du 1er décembre à aujourd'hui, le trois du dernier mois de l'année, ce sont donc quatre nouveaux jeux d'ores et déjà disponibles sur le service d'abonnement de Microsoft, certains requérant toutefois soit le PC Game Pass qui n'a pas changé de prix, soit le palier Ultimate au tarif mensuel pour le moins prohibitif. Voyons tout cela de plus près.

Un joli début de mois de décembre 2025 pour le Xbox Game Pass

Parmi les quatre nouveaux jeux arrivés en ce début décembre 2025 sur le Xbox Game Pass, deux était déjà disponibles depuis le 1er et le 2 décembre, et les deux autres sont disponibles aujourd'hui. Il convient donc de les présenter dans leur ordre de parution sur le service.

Marvel Cosmic Invasion (1er décembre 2025)

On commence donc en force avec Marvel Cosmic Invasion, développé par Tribute Games (Shredder's Revenge) et édité par Dotemu. Ce beat 'em up aux graphismes délicieusement rétro transpose ainsi l'univers Marvel dans un chaos coopératif où l'on pulvérise ses ennemis dans un décor 2D. Disponible sur Xbox Game Pass Ultimate et PC depuis le 1er décembre 2025, entre autres plateformes.

Lost Records: Bloom & Rage (2 décembre 2025)

Développé par les maîtres conteurs de Life is Strange, leur nouveau jeu narratif intitulé Lost Records: Bloom & Rage est ainsi disponible depuis le 2 décembre 2025 sur le Xbox Game Pass Ultimate, Premium et PC Game Pass. Il s'agissait clairement d'une sortie attendue de début décembre, compte tenu du talent narratif de l'équipe qui le développe.

Spray Paint Simulator (3 décembre 2025)

Changement d’ambiance avec Spray Paint Simulator, développé par North Star Video Games, édité par Whitehorn Games et sorti le 29 mai 2025, disponible donc depuis aujourd'hui sur le Xbox Game Pass Ultimate, Premium et PC Game Pass. Le principe du jeu est simple : gérer votre petite entreprise de peinture, remplir des commandes, décorer des murs et créer des œuvres colorées à la bombe. Le jeu propose en outre un mode Histoire léger, des outils variés et une progression tranquille.

Monster Train 2 (3 décembre 2025)

On termine enfin en beauté le tour des nouvelles sorties du Xbox Game Pass Ultimate, Premium et PC Game Pass, avec l'excellent Monster Train 2, développé par Shiny Shoe, édité par Big Fan Games et sorti le 21 mai 2025. Il s'agit cette fois de la suite du célèbre deckbuilder roguelite, avec en prime une notion de tower defense alors qu'il faut protéger le Brasier de notre train aux commandes d'une alliance improbable entre anges et démons face aux envahisseurs titanesques. Un pur bijou à ne clairement pas manquer.

Source : Xbox