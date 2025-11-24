Un quatuor de jeux gratuits hétéroclite. Voilà comment on pourrait décrire les nouvelles entrées dans le Xbox Game Pass. De fait, les nouveautés du 20 novembre 2025 sont arrivées par quatre et autant vous dire qu'elles représentent des univers et des gameplay très différents. Il y en a donc pour tous les goûts, on vous les présente.

Ce ne sont pas deux, mais quatre jeux qui intègrent le Xbox Game Pass

Le service de jeux à la demande de Microsoft a créé la surprise à l'occasion de la récente conférence Xbox Partner. De fait, deux jeux étaient jusqu'alors annoncés pour intégrer le Game Pass le jeudi 20 novembre. Or, deux autres se sont joints à la liste à l'occasion de cette soirée.

Le plaisir de jeu est ainsi doublé pour les abonnés au Xbox Game Pass Premium et Ultimate ! En plus du jeu de course The Crew Motorfest et du roguelite Monsters are Coming, vous pouvez dès à présent profiter de Total Chaos et de CloverPit sur console et PC via le service à la demande de Microsoft.

The Crew Motorfest rejoint la piste du Xbox Game Pass

Amateurs de jeux de course avec des sensations arcade, The Crew Motofest a ce qu'il vous faut ! Développé par Ivory Tower et édité par Ubisoft, cet opus vous dépaysa en vous plongeant dans des compétitions endiablées sur l'île d'O'ahu, à Hawaï. Terrains urbains ou plages volcaniques, c'est un voyage à deux cents à l'heure qui vous attend. D'autant plus que les voitures ne sont pas les seuls véhicules à votre disposition. Avion, bateau... Multipliez les expériences en parallèle du challenge qui vous attend sur les circuits. Le jeu est disponible via Ubisoft+ ou, plus simplement, dans le Xbox Game Pass Ultimate ainsi que l'abonnement PC.

Monsters are Coming Rock & Road, le roguelite dispo day one dans votre abonnement

Issu de la scène indé, le tower-survivor Monsters are Coming! Rock & Road est signé du studio français Ludogram (Worlds of Aria). Son concept est tout bonnement addictif, vous demandant de bâtir une cité imprenable qui a également la particularité d'être mobile. Vous devez donc collecter des ressources pour consolider vos remparts, protéger ces derniers en repoussant des vagues d'ennemis et survivre suffisamment longtemps pour atteindre votre point de chute. Arrivé day one dans le catalogue de Microsoft, le jeu est donc accessible via le Xbox Game Pass Ultimate sur mobile et sur PC.

Total Chaos, le jeu d'horreur s'annonce par surprise dans le Xbox Game Pass

Il aurait tout à fait eu sa place dans la sélection d'Halloween : le FPS horrifique Total Chaos intègre le service de Microsoft. Initialement pensé comme un mod de Doom 2, le jeu de Trigger Happy Interactive s'est finalement émancipé du titre d'origine pour proposer une expérience à part entière. Oppressant à souhait, il vous plonge dans les profondeurs d'une colonie minière où des créatures abominables s'apprêtent à transformer votre progression en véritable cauchemar. À vous de survivre en vous fabriquant des armes de fortune pour repousser vos ennemies au corps-à-corps. Ce cocktail de survie, d'exploration et d'horreur s'est annoncé par surprise aux abonnés du Game Pass Ultimate.

CloverPit, le gros lot s'annonce aussi pour les abonns

Un autre titre s'est révélé par surprise à tout le monde durant le dernier Xbox Partner. Il s'agit de CloverPit, un titre qui fleure bon le roguelite façon Balatro, remplaçant les cartes à jouer par les machines à sous. L'enjeu est de lutter contre une dette sans fin en comptant sur la chance et les combinaisons optimales pour se sortir de cet engrenage. Ayant déjà conquis son public à sa sortie en septembre dernier, le jeu de Panik Arcade rejoint donc les catalogues Premium et Ultimate du Game Pass sur PC et consoles.