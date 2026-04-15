Le Xbox Game Pass ne manque pas de panache ce mois-ci. Le service de jeux à la demande de Microsoft a fait un peu de place dans son catalogue ce mardi 14 avril pour accueillir trois nouveaux jeux, et pas des moindres. La sélection a de quoi vous faire dresser les poils d'excitation, entre l'un des nommés au GOTY 2025, un titre attendu depuis presque 10 ans et le nouveau jeu de rôle édité par un studio de confiance.

Hades 2 débarque dans le Xbox Game Pass pour sa sortie console

La mi-avril est bien mouvementée dans le Xbox Game Pass. Le service a accueilli un titre d'exception pas plus tard qu'hier. Nommé plusieurs fois aux Games Awards 2025, où il a remporté le prix du « Meilleur jeu d'action », Hades 2 vient de rejoindre le catalogue à l'occasion de sa re-sortie sur console. C'est enfin l'occasion pour les curieux de se lancer dans cette aventure qui rejoue la mythologie grecque à la sauce roguelike. Dans la peau de Mélinoée, princesse des Enfers, affrontez le titan Cronos à l'aide des autres divinités de l'Olympe. Un défi colossal vous attend, rythmé par des combos spectaculaire, tandis que la suite de l'histoire s'écrira en fonction de vos victoires et de vos défaites. Le jeu de Supermassive est accessible dès l'abonnement standard et sur PC également.

Replaced, l'un des jeux les plus attendus de 2026 dans votre abonnement

Il aura fallu quasiment une décennie pour que Sad Cat Studios mette sur pied son nouveau jeu, intitulé Replaced. Entre action-aventure et plateforme, le titre nous plonge dans une version dystopique des années 1980 pour une histoire lugubre sur fond d'accident nucléaire. Très remarqué à chaque présentation en raison de sa direction artistique somptueuse, qui mêle esthétique cyberpunk et de film noir dans un style en 2,5D du plus bel effet. Grâce au Xbox Game Pass Ultimate et PC, incarnez REACH, une IA piégée dans un corps humain, pour percer les mystères autour de la Phoenix Corp.

The Thaumaturge, une troisième belle nouveauté dans le Xbox Game Pass

Pour compléter ce trio de nouveautés, le Xbox Game Pass (Standard, Ultimate et PC) ajoute un titre issu de l'excellent catalogue de l'éditeur polonais 11 Bit Studios. Il s'agit cette fois de The Thaumaturge, un jeu de Fool's Theory dont vous avez probablement entendu parler dernièrement pour son travail sur le remake de The Witcher. Plongez-vous dans la peau du détective Wiktor Szulski, bien décidé à découvrir le secret derrière la mort de son père. Le studio nous propulse en plus dans l'ambiance surnaturelle en pleine Varsovie de 1905, cela pour suivre une histoire particulièrement bien ficelée.