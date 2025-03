Le Xbox Game Pass permet une fois de plus de jouer gratuitement à plusieurs jeux ce week-end, avec à la clé de belles pépites, et surtout un très gros jeu multijoueur.

Comme chaque semaine, Xbox relance son opération Free Play Days, permettant aux abonnés Xbox Game Pass de découvrir gratuitement plusieurs jeux pendant quelques jours. Et ce week-end, trois titres sont à l’honneur, accessibles sans frais supplémentaires pour les abonnés Game Pass Ultimate, Standard ou Core.

Un programme varié pour tous les profils de joueurs sur le Xbox Game Pass

Du 13 au 16 mars 2025, les joueurs Xbox peuvent tester Unknown 9: Awakening et Session: Skate Sim gratuitement. En parallèle, The Elder Scrolls Online est également jouable librement jusqu’au 20 mars, dans le cadre d’un événement spécial. Un programme qui mélange aventure narrative, simulation sportive et exploration de MMORPG, histoire de plaire à un maximum de profils.

Premier jeu en vedette donc, Unknown 9: Awakening est un jeu d’action-aventure à la troisième personne, dans lequel on incarne Haroona, une héroïne capable d’interagir avec une dimension parallèle appelée The Fold. L’histoire vous entraîne dans une quête de savoir interdit, mêlant pouvoirs surnaturels et enjeux géopolitiques. Si le jeu a connu un lancement plutôt discret il y a quelques mois, cette période d’essai gratuite pourrait lui offrir une seconde chance auprès du grand public. Côté contenu, il est possible de terminer le jeu en une vingtaine d’heures, ce qui en fait un titre parfaitement accessible sur un week-end sur le Xbox Game Pass.

Unknown 9: Awakening — Gratuit du 13 au 16 mars 2025

— Gratuit du Session: Skate Sim — Gratuit du 13 au 16 mars 2025

— Gratuit du The Elder Scrolls Online — Gratuit du 13 au 20 mars 2025

Un peu de glisse

Si vous aimez les jeux de skate exigeants, Session: Skate Sim mérite un détour sur le Xbox Game Pass. Contrairement aux titres plus arcade comme Tony Hawk, ce jeu mise sur le réalisme des sensations, avec un système de contrôle basé sur les deux sticks analogiques pour représenter les pieds du skateur. Il faudra un petit temps d’adaptation, mais une fois la prise en main maîtrisée, le jeu offre une vraie profondeur. Attention tout de même : pour les chasseurs de succès, la complétion est estimée à 50 à 60 heures, bien au-delà d’un simple week-end.

Un énorme MMO pour la route

Dernier jeu proposé à l'essai sur le Xbox Game Pass, The Elder Scrolls Online est accessible en version complète jusqu’au 20 mars. C’est l’occasion parfaite de plonger dans le vaste monde de Tamriel, de découvrir les nombreuses classes jouables (Sorcier, Templier, Chevalier-dragon, etc.) et de parcourir 24 zones différentes, en solo ou en multijoueur. Même si le jeu est déjà inclus dans l’abonnement Game Pass, cette opération permet aux abonnés Core ou Standard d’y accéder sans frais, ce qui est une bonne opportunité pour tester le jeu avant de s’y investir pleinement. Attention toutefois : la complétion totale du jeu demande des centaines d’heures, ce qui peut décourager les amateurs de progression rapide.

