Bonne nouvelle pour les abonnés Xbox Game Pass. La fin du mois de septembre s’annonce particulièrement intéressante avec l’arrivée ce jour d’un titre apprécié des fans, issu d’une franchise culte du jeu vidéo. Disponible sur PC, console et cloud, ce classique revisité promet d’apporter une touche d’action et d’aventure supplémentaire au catalogue déjà bien fourni du service.

Un spin-off qui change les codes sur le Xbox Game Pass

Il s’agit donc de Lara Croft and the Guardian of Light qui est dispo sur le Xbox Game Pass dès aujourd'hui. Contrairement aux épisodes principaux de la saga Tomb Raider, ce spin-off adopte une vue isométrique et se focalise sur l’action coopérative. Le joueur y incarne Lara Croft, épaulée par Totec, un guerrier maya chargé de protéger le monde contre les forces obscures.

L’histoire prend racine autour du légendaire Miroir de Fumée, un artefact ancien ayant autrefois emprisonné le dieu Xolotl. Libéré par des mercenaires, celui-ci menace de plonger le monde dans les ténèbres. Pour l’arrêter, Lara et Totec devront combiner leurs forces, franchir des pièges mortels et affronter des créatures venues tout droit de la mythologie. Du lourd sur Xbox Game Pass.

Une expérience coopérative marquante

L’une des grandes forces de ce jeu réside dans sa coopération. En solo, on peut alterner entre Lara et Totec pour progresser, mais c’est en duo que le titre prend toute son ampleur. Chacun des personnages a des compétences uniques : Lara peut utiliser son grappin et ses armes à feu, tandis que Totec emploie ses lances et son bouclier pour ouvrir de nouveaux passages. De la coop via le Xbox Game Pass, c'est toujours bon à prendre. Le gameplay mise sur l’agilité, la complémentarité et la réflexion. À cela s’ajoutent des artefacts à collecter, des secrets bien cachés et de nombreux défis qui renforcent la rejouabilité.

Avec ce retour, Microsoft ajoute une pièce de choix à son catalogue Xbox Game Pass. Les joueurs qui n’avaient pas eu l’occasion de le découvrir pourront se plonger dans une aventure rythmée et accessible, tandis que les fans de Lara Croft y verront une belle opportunité de redécouvrir un épisode à part dans la saga. Disponible dès maintenant, Lara Croft and the Guardian of Light s’impose comme un ajout malin pour terminer le mois en beauté sur le Game Pass.

Source : XGP