Après Steam, c'est une fois encore au tour du Xbox Game Pass de détailler son programme de jeux à tester gratuitement ce weekend jusqu'au dimanche 20 septembre 2026 avec en l'occurrence Hell Let Loose Vietnam et Sea of Thieves. On note en revanche que cette nouvelle édition des Free Play Days permet de tester Sea of Thieves sans avoir besoin d'un abonnement au service de Microsoft. Voyons tout cela plus en détail.

Deux nouveaux jeux gratuits pour les Free Play Days, dont un jouable sans abonnement Xbox Game Pass

Durant les Free Play Days qui durent ainsi jusqu'à ce dimanche 20 septembre 2026, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de deux nouveaux jeux gratuits aux genres et styles très différents. En outre, tous les joueurs Xbox, même ceux n'ayant pas d'abonnement au service de Microsoft, peuvent profiter de l'un d'entre eux.

Comme d'habitude, tous ces jeux sont à retrouver dans l'onglet Free Play Days de votre console Xbox Series, le Microsoft Store ou l'application Xbox :

Hell Let Loose Vietnam : FPS multijoueur dans le style d'un Battlefield sur fond de guerre du Vietnam, qui nécessite un abonnement au Xbox Game Pass pour l'essayer gratuitement ce weekend (PC, Console)

FPS multijoueur dans le style d'un Battlefield sur fond de guerre du Vietnam, qui nécessite un abonnement au Xbox Game Pass pour l'essayer gratuitement ce weekend (PC, Console) Sea of Thieves : le célèbre jeu multijoueur de piraterie, qui ne nécessite pas d'abonnement pour l'essayer gratuitement ce weekend (PC, Console)

© Xbox

Sea of Thieves est à essayer gratuitement ce weekend sans abonnement au Xbox Game Pass requis

On commence par le jeu des Free Play Days de ce weekend qui ne nécessite pas d'abonnement au Xbox Game Pass avec Sea of Thieves, développé par Rare, édité par Xbox Game Studios et sorti en 2018. Depuis sa sortie il y a déjà huit ans, le célèbre jeu de piraterie de Rare a beaucoup changé, et il a notamment eu droit à un bon paquet de belles nouveautés. Il sera possible de constater de cela gratuitement jusqu'au 20 septembre 2026, justement dans la version 2026 du titre multijoueur populaire, sans bourse délier ni d'abonnement au service de Microsoft.

Hell Let Loose Vietnam est à tester gratuitement ce weekend, moyennant un abonnement au Game Pass

Place ensuite au deuxième jeu à essayer dans le cadre de ces Free Play Days, à condition cependant cette fois de disposer d'un abonnement au Xbox Game Pass, avec Hell Let Loose Vietnam, développé par Expression Games, édité par Team 17 et sorti tout récemment, ce 13 août 2026. Il est cette fois question d'un FPS multijoueur intense dans de grandes batailles réunissant jusqu'à 100 joueurs (50v50) dans un contexte de guerre au Vietnam. Ne tardez cependant pas trop pour vous enrôler, puisque l'offre d'essai se termine ce 20 septembre 2026.

Source : Xbox Wire