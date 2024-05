Le week-end s'annonce riche pour les abonnés du Game Pass ! En plus du catalogue de jeux à la demande accessible sur Xbox et PC, une sélection de titres vous est proposé à l'essai pendant quatre jours. Comme d'habitude, ils sont rendus disponibles sans surcoût. Et pour cette nouvelle édition des « Jours de jeu gratuit », c'est une grosse franchise qui est mise à l'honneur.

Les FreePlayDays sur Xbox, l'occasion de jouer sans se ruiner

Jusqu'au lundi 27 mai (8h59), ce sont pas moins de 9 jeux qui vont sont rendus accessibles via votre abonnement Game Pass. Retrouvez-les sur Xbox.com depuis votre PC ou dans la section “Abonnements” du Xbox Store, puis “Gold” pour télécharger les jeux de votre choix sur votre console Xbox Series ou ONE. Si vous souhaitez continuer un jeu après la date limite, il vous faudra l'acheter, mais vous ne perdrez pas vos sauvegardes. C'est donc l'occasion de tester des jeux qui vous feraient de l'œil sans débourser immédiatement !

Une grosse franchise envahit les FreePlayDays ce week-end

Un nouveau week-end de « Jour de Jeu gratuit » s'ouvre sur Xbox. Du 23 au 27 mai, c'est la franchise très populaire Warhammer qui s'installe dans votre abonnement Game Pass. Avec 9 jeux accessibles gratuitement, vous allez pouvoir plonger en profondeur dans l'univers futuriste de dark fantasy imaginé par Games Workshop.

© Xbox.

Les amateurs de stratégie au tour par tour avec une dimension dungeon crawler se plairont avec Warhammer 40,000 Mechanicus. Vous y contrôlez l'Adeptus Mechanicus, une armée particulièrement avancée technologiquement. Davantage axé action, avec une dimension tactique toujours présente, Necromunda Underhive Wars vous plongera dans le monde dystopique de Necromunda où des gangs rivaux se font la guerre.

Warhammer 40,000 Rogue Trader, lui, est un jeu de rôle très complet. Vous incarnez un marchand dont vous allez pouvoir étendre l'empire commercial au 41e millénaire. Au programme : un scénario riche, de nombreux éléments de personnalisation et plus de 130 heures de jeu. W40K: Inquisitor – Martyr est également un RPG, mais davantage tourné vers un gameplay à la hack and slash. Incarnez les forces de l'Imperium pour purger la menace du Chaos dans le secteur de Caligari.

Seul ou jusqu'à 4 joueurs, Warhammer Chaosbane vous entraîne quant à lui dans l'Ancien Monde. Moins futuriste, c'est la dimension dark fantasy de la franchise qui ressort davantage ici. Choisissez votre personnage parmi quatre classes différentes et luttez contre les forces du Chaos. Le petit truc en plus : le multijoueur est possible en local. Et si vous recherchez véritablement l'expérience “Jeu de plateau”, dans ce cas il faudra vous tourner vers Talisman.

Vous préférez les FPS ? Ça tombe bien, Warhammer Vermintide 2 se présente comme un jeu coopératif où vous devez éliminer des hordes d'ennemis de la licence à la manière d'un Left 4 Dead. Plutôt du genre sportif ? Alors vous aimerez sûrement le déjanté Blood Bowl 3, qui revisite le football américain avec humour et brutalité. En plus c'est un jeu récent, puisque sorti en 2023, et français, signé du studio nanterrrien Cyanide.