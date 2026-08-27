Après diverses rumeurs à son sujet, Xbox a officiellement confirmé l'existence de la fonctionnalité visant à sauver les jeux physiques, qui va bientôt faire l'objet d'une première phase de test en petit comité.

Début juillet 2026, Xbox a fait parler de lui sur deux plans radicalement différents. D'une part, le géant américain a procédé à son déjà tristement célèbre et sanglant Reset impliquant le licenciement de 1 600 personnes ; et d'autre part sur la rumeur d'une fonctionnalité visant à convertir des disques au format numérique, soit une forme de réponse à la décision radicale de PlayStation de mettre fin à la production de disques à l'horizon 2028. Presque deux mois plus tard, la branche gaming de Microsoft, notamment par l'entremise de sa PDG Asha Sharma, a officiellement confirmé la chose, avec un premier essai à venir la semaine prochaine pour les Insiders.

La fonctionnalité de conversion du physique vers le numérique officiellement annoncée par Xbox

La technologie de conversion des disques en numérique à l'étude chez la branche gaming de Microsoft propose pour rappel aux joueurs Xbox One et Series X/S de transformer les données d'un disque en données numériques afin de les stocker sur la console ou un système de stockage externe. Cela permettrait de les utiliser ensuite sur une autre console, voire sur un PC compatible via Xbox Play Anywhere ou le Cloud Gaming de la firme. Cela ne semble malheureusement pas concerner la Xbox originale ni la 360, en tout cas à l'heure actuelle.

Alors que la question de la présence d'un lecteur sur la Xbox Helix, contrairement à la PS6 qui devrait en principe s'en passer, compte tenu du fait que PlayStation va totalement abandonner le disque dès 2028, le fait que la branche gaming de Microsoft ait une telle fonctionnalité propose au moins une solution de préservation des jeux des générations précédentes, de même par extension qu'une certaine rétrocompatibilité.

Un test prévu pour les Insiders à partir du 31 août 2026 avant un déploiement global plus tard

Pour l'heure, seuls les membres du programme Xbox Insiders pourront tester cette fameuse fonctionnalité de conversion du physique vers le numérique, à partir du 31 août 2026. Pour un déploiement plus global pour l'ensemble des membres de l'écosystème de la branche gaming de Microsoft, il faudra repasser plus tard, sans plus de précision à ce stade.

Sources : Asha Sharma sur X.com ; Xbox Wire