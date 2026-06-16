Après l'hécatombe chez Ubisoft, ce serait au tour de Xbox de se préparer à un véritable bain de sang en fermant trois studios acclamés, d'après de récents rapports choquants.

À l'occasion du Xbox Games Showcase de ce 7 juin 2026, la branche gaming de Microsoft, sous la récente direction d'Asha Sharma et Matt Booty, semblait véhiculer une image optimiste et pleine d'espoir, alors que la marque fête cette année son 25ème anniversaire et se préparait « pour les 25 ans suivants ». Il semblerait toutefois qu'il ne s'agissait là que d'une fragile façade, alors que plusieurs rapports récents ont indiqué qu'un véritable bain de sang se préparerait au sein de ses studios...

La faucheuse Xbox se préparerait pour une nouvelle moisson sanglante

Selon de nombreux bruits de couloir particulièrement sinistres, Xbox s'apprêterait à procéder à une quatrième vague de licenciements massifs, qui font suite à un message pour le moins dur partagé par la nouvelle direction du groupe, intitulé « Les 100 prochains jours : le Reset de XBOX ». Dans celui-ci, Asha Sharma et Matt Booty avertissaient que de très gros changements sont à prévoir prochainement pour « raviver la marque ».

Pour cela, les dirigeants de Xbox envisageraient toutefois de procéder à des sacrifices massifs, alors qu'on apprend qu'au moins trois studios acclamés seraient actuellement sur un siège éjectable. À savoir Compulsion Games (South of Midnight), Double Fine (Psychonauts 2, Keeper, Kiln) et Ninja Theory (Hellblade 2)... alors que celui-ci a présenté Senua pas plus tard qu'au récent Xbox Games Showcase. Soit trois studios qui n'ont visiblement pas connu un succès commercial suffisant pour continuer à garder la lumière allumée, malgré le fait qu'ils ont « fait gagner des récompenses », comme se vantait Matt Booty, avant la fermeture de Tango Gameworks et son excellent Hi-Fi RUSH en 2023...

Outre le fait que ces trois studios seraient en voie d'extinction, ou à tout le moins en négociation en vue d'une vente, nous avons également appris le départ de Craig Duncan, directeur de Xbox Game Studios... à peine 20 mois après sa prise de poste. Louise O'Connor, directrice d'équipe de la même entité, a également mis la clé sous la porte. Soit deux vétérans de Rare, qui pourrait être le prochain sur la liste d'exécution de Xbox, entre autres studios prestigieux...

À noter qu'il s'agit toutefois de rapports provenant de différentes sources sérieuses, telles que Bloomberg et The Verge, pour ne citer qu'elles. Il faudra donc surveiller les prochains jours pour voir si cette menaçante moisson arrive vraiment à exécution ou non.

Une effroyable hécatombe de plus chez Xbox ? © Microsoft

Sources : Xbox Wire ; Insider Gaming ; Kotaku