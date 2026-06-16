L'hécatombe n'en serait qu'à ses débuts chez Xbox. La situation serait très tendue pour l'un des meilleurs studios français, racheté par Microsoft il y a quelques années.

C'est un vrai coup de massue pour l'industrie et le public. Alors que Xbox travaillait à rebâtir son image de constructeur et d'éditeur proche de sa communauté, une vague de licenciements massif et de fermetures vient d'être dévoilée. Mais certains studios craignent d'être touchés à leur tour, y compris l'un des fleurons du marché français. Les journalistes alertent sur la situation en interne à Lyon.

L'inquiétude grimpe pour ce studio français racheté par Xbox

En 2024, Xbox sanctionnait lourdement l'échec de Redfall avec la fermeture du studio Arkane Austin. Fondé en 2006 comme une extension nord-américaine du studio français du même nom, il pourrait prochainement être rejoint par l'équipe lyonnaise. En effet, plusieurs signaux en internes font monter une inquiétude mortifère, d'autant plus forte après les récentes annonces de sa maison-mère.

Racheté en 2022 par Microsoft, à qui appartient Xbox, Arkane Lyon (Dishonored) serait sur la sellette. Les rumeurs d'un arrêt du développement de Marvel's Blade, rapidement démenties par l'équipe, n'était peut-être que le signale d'une situation bien plus complexe en interne. C'est en tout cas ce que révèlent plusieurs journalistes.

Mike Straw, d'Insider Gaming, s'est emparé de son compte Bluesky pour partager plusieurs retours qu'il a eus de la part d'employés d'Arkane. Plusieurs se disent visiblement « inquiets », notamment en raison de conversations entendues çà et là. Il a même contacté des salariés occupant des postes à responsabilité pour se renseigner. Eux aussi lui ont dit qu'ils craignaient « sérieusement » d'être « les prochains sur la liste » des fermetures Xbox, pour reprendre ses mots.

En France, le journaliste Sylvain Trinel, qui intervient auprès de BFM, le dit sans ambages : « la fermeture d'Arkane Studio n'est pas “un risque possible”, c'est une réalité bien plus proche que vous ne l'imaginez ». Une déclaration qui tire clairement la sonnette d'alarme. Dès lors, il semble que l'équipe de Lyon n'ait pas le droit à l'erreur pour se maintenir. Et même si Marvel's Blade était une réussite, les dernières décisions ne garantissent pas la survie du studio. De fait, Ninja Theory serait aussi dans le viseur. Pourtant, il vient de présenter le troisième volet de la licence Hellblade aux Xbox Games Showcase. Ce qui laisse planer le doute sur les décisions de Microsoft.