L'hécatombe qui se préparerait dans les rangs de Xbox serait encore plus catastrophique que prévu avec 5 fermetures et des licenciements en masse, d'après de nouveaux bruits de couloir.

La semaine dernière, plusieurs rapports tendaient à indiquer qu'un véritable « bain de sang » se préparait au sein des rangs de Xbox, dans le but de « Reset et raviver la marque ». Il était alors question de la fermeture d'au moins trois studios et d'une quatrième vague massive de licenciements. Selon de nouveaux bruits de couloir, cette sinistre moisson prendrait une ampleur encore plus dramatique qu'escompté, avec pas moins de 5 studios en voie d'extinction...

Un Reset de Xbox que Thanos n'aurait pas renié ?

Après des rapports de diverses sources la semaine dernière, on a eu de plus récentes nouvelles des plans de Xbox pour procéder à son Reset de sinistre augure. Celles-ci proviendraient d'une publication anonyme d'AlphaCat64 sur la plateforme professionnelle interne Blind, qui requière les identifiants vérifiés d'un employé de Microsoft pour y accéder. Cela pourrait donc signifier une certaine viabilité de l'information, bien qu'à prendre avec de prudentes pincettes en attendant un rapport officiel.

Cette publication anonyme relayée par The Gaming Circle indique quoi qu'il en soit en substance que « Xbox Games Studios = foutus ». La branche gaming de Microsoft se préparerait à une hécatombe presque sans précédent, avec au programme la fermeture de 5 studios/équipes, dont trois dont on avait déjà entendu parler la semaine dernière, et par conséquent plus de 1 000 licenciements au sein des entités ainsi fauchées, comme suit :

La publication anonyme précise que « Halo et Gears sont hors de danger, la plupart des licenciements proviennent des fermetures de studios ». Si d'autres licenciements pourraient avoir lieu au sein de services et d'autres équipes, Xbox ne prévoirait pas en l'état de fermer d'autres studios. Toujours est-il que, si ces plans viennent à se vérifier, ce fameux Reset va avoir des conséquences extrêmement lourdes et mettre fin à des licences prestigieuses de Microsoft, dont Age of Empires et Flight Simulator. Rendez-vous a priori dans les prochains jours pour voir ce qu'il en est réellement...

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Source : The Gaming Circle