Ce que Asha Sharma, la nouvelle patronne du groupe, a appelé il y a quelques semaines le « reset de Xbox », qui implique « des choix difficiles » afin de « devenir l'entreprise numéro du gaming et du divertissement », beaucoup d'autres donnent à ce qui se préparerait visiblement très bientôt le qualificatif nettement plus sinistre de « bain de sang » ou d'« hécatombe ». Il serait en effet question de l'une des vagues de licenciements et de fermetures de studios les plus terribles de toute l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, avec pas moins de 5 studios acclamés et plus de 1 000 postes en danger, tant dans les structures ciblées que dans le reste de la branche gaming de Microsoft. Décortiquons les dernières données sur le sujet.

Le cataclysme sans précèdent à venir chez Xbox se dessine un peu plus à l'encre rouge

Ces dernières semaines, nous avions entendu parler de trois, puis cinq studios appartenant à Xbox potentiellement en danger, en raison d'une nouvelle vague massive de licenciement. Alors que le couperet devrait tomber, selon de nouveaux rapports de sources reconnues comme Jason Schreier chez Bloomberg ou Tom Warren chez The Verge, la semaine prochaine, les choses se précisent un peu plus, et s'avèrent encore plus dramatiques qu'escompté.

Il serait en effet finalement bien question de 5 studios en voie d'extinction ou d'être mis en vente aux plus offrants... dont deux dont le prochain jeu a eu droit à une présentation lors du dernier Xbox Games Showcase, alors que la marque savait visiblement pertinemment qu'ils pourraient ne jamais voir la lumière du jour. Les cinq studios visiblement sur le point de souffrir le plus de l'hécatombe à venir chez Xbox seraient donc :

Malgré de nombreux rapports récents indiquant le contraire, Xbox envisagerait en effet finalement bien de fermer le talentueux studio lyonnais, ou à tout le moins le vendre, et à annuler Marvel's Blade, une licence décidément maudite. En plus de la potentielle fermeture de ces 5 studios, il serait alors question de plus de 1 000 licenciements dans différentes branches du groupe. Aux dernières nouvelles, tout cela devrait arriver pas plus tard que ce 6 juillet 2026. Rendez-vous donc à cette date pour voir si le bain de sang aura bel et bien lieu ou non.

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Sources : Bloomberg ; The Verge