Au détour d’une nouvelle interview, la boss de Xbox a partagé son point de vue sur les exclusivités, et une chose est sûre : les joueurs sont loin d’être d’accord avec elle.

Si les exclusivités ont toujours été le nerf de la guerre dans la grande concurrence opposant les principaux constructeurs du monde du jeu vidéo, un bouleversement d’ordre majeur est néanmoins intervenu l’année dernière. En effet, accusant certaines difficultés à s’imposer face à PlayStation et Nintendo, Xbox a progressivement décidé de changer son fusil d’épaule en proposant certaines de ses plus grandes franchises sur l’ensemble des plateformes. Et si l’on se réfère aux récents propos de Sarah Bond, cela n’est vraiment pas près de changer.

Pour Xbox, les exclusivités sont « démodées »

Interrogée à ce sujet par Timothy Bech Werth, journaliste chez Mashable, la boss de Xbox n’a effectivement pas mâché ses mots concernant le principe des exclusivités, qu’elle considère comme « démodé » à une époque telle que la nôtre. « Nous voyons vraiment les gens évoluer bien au-delà de cela. Les plus grands jeux du monde sont disponibles partout », assure-t-elle notamment, en citant par exemple des titres comme Call of Duty, Minecraft, Fortnite ou encore Roblox pour étayer son propos.

« C’est ce qui motive réellement la communauté et le gaming. C’est là que les gens se rassemblent, vivent des expériences. Et l’idée de se limiter à un seul store ou à un seul appareil est démodé pour la plupart des gens », estime Bond. « Vous voulez pouvoir jouer avec vos amis n’importe où, quel que soit le support sur lequel ils jouent. C’est vraiment ce que nous cherchons à faire avec cette expérience, car elle vous offre une nouvelle façon de jouer », conclut-elle alors, confirmant ainsi que Xbox ne semble pas vouloir rétropédaler sur la question.

Les joueurs s’en donnent à cœur joie

Sans surprise, les propos de Bond n’ont alors pas manqué de faire réagir les joueurs sur les réseaux sociaux. « ‘Les plus grands jeux du monde sont disponibles partout’, mais cela ignore pratiquement Zelda, Mario Kart et Pokemon, qui se vendent tous à des chiffres astronomiques, bien au-delà de ce dont la plupart des jeux multiplateformes pourraient rêver » souligne par exemple un internaute. « Elle était très contente d’annoncer ça » affirme un autre, avec une image datant de l’époque où Bond avait fièrement annoncé Starfield comme une exclusivité Xbox.

Car c’est surtout cela, qui semble ressortir du discours de la boss de Xbox pour une partie des joueurs : une certaine forme d’hypocrisie. « Ils pensent cela uniquement parce que leurs exclusivités sont, pour la plupart, nulles et sous-performantes » assure par exemple un internaute, qui dit pourtant être « un ancien joueur exclusif de Xbox entre 2001 et 2018 ». « Je me souviens quand les relations publiques disaient que les exclusivités étaient géniales alors qu’ils étaient en pleine frénésie d’acquisitions », rappelle un autre en citant les propos de Phil Spencer lors du rachat de Bethesda en 2021.

Et l’on pourrait en mentionner encore beaucoup. « Les jeux les plus importants au monde sont les jeux GaaS, mais cette différence est volontairement ignorée. Il s’agit purement et simplement d’une stratégie de relations publiques : tous font pression pour positionner leur plateforme comme le lieu de jeu incontournable » souligne un énième internaute de son côté. Bref, autant dire que les propos de Bond sont loin de faire l’unanimité, y compris chez certains fans de Xbox, qui tendent parfois de plus en plus à s’en détourner à cause de cette nouvelle stratégie.

