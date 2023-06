On dit souvent qu'au-delà du prix, les exclusivités sont déterminantes pour le consommateur dans le choix d'une machine. La génération de console actuelle qui oppose la PS5 et la Xbox Series (et la Nintendo Switch, à mi-chemin entre deux générations) ne fait pas exception. Malgré tout, d'un côté comme de l'autre, les joueurs restent un peu sur leur faim. Les exclusivités majeures se font rares et surtout, se font attendre. Certaines depuis plusieurs années même, ce qui frustre encore plus le public. Justement, une exclusivité annoncée par Xbox en 2019 refait enfin parler d'elle. Et la bonne nouvelle, c'est que le projet n'est pas au point mort.

Un nouveau cap pour cette exclusivité Xbox

Sur Twitter, un joueur qui attend visiblement avec une grande impatience Everwild a interpellé Andy Robinson, rédacteur en chef de VGC. Il voulait tout simplement savoir si le développement du projet n'était pas à l'arrêt. Le journaliste l'a rassuré en indiquant qu'il était toujours en cours. Il livre même un peu plus de détails sur la direction prise par le jeu.

La dernière fois que j'en ai entendu parler, il prenait un peu plus la direction d'un Viva Piñata que le jeu de survie que les premières bandes-annonces laissaient entrevoir. L'équipe en place va faire un malheur, j'en suis certain.

Effectivement, les jeux de la série Viva Piñata n'ont rien à voir avec de la survie. Il s'agit de jeux de gestion également développés par Rare dans lesquels il faut s'occuper de son jardin afin d'attirer et de satisfaire les besoins des Piñatas. Andy Robinson confie que Greg Mayles, qui a justement travaillé sur la série, dirige le développement d'Everwild. Le Britannique s'est aussi distingué pour son implication sur la saga Donkey Kong Country.

Everwild déjà présent au Xbox Games Showcase ?

En 2019, Everwild avait marqué les esprits par sa superbe direction artistique. Une patte qui rappelait notamment l'excellent Ori and the Blind Forest. La bande-annonce de 2020, où faune et une flore impressionnaient tellement elles étaient pleines de vie, mettait la barre encore plus haut. Les nouvelles communiquées par Andy Robinson devraient donc faire plaisir aux possesseurs de Xbox Series. Le départ du directeur créatif d'Everwild en octobre 2020 n'invitait guère à l'optimisme.

Il semblerait que depuis 2021 et l'arrivée de Gary Napper, ancien de Sony et de Supermassive, les choses aillent beaucoup mieux. Reste à savoir si nous pourrons bientôt découvrir l'expérience onirique en profondeur... Peut-être lors du Xbox Games Showcase, le 11 juin à 19 h ? Cela paraît un peu prématuré, mais constituerait à coup sûr une magnifique surprise pour le public. Rappelons que le show organisé dans le cadre du Summer Game Fest 2023 va durer un bon moment, alors il y a la place...