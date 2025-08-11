En ce moment, c’est un peu le chaos chez Microsoft et Xbox avec les licenciements massifs qui ont touché plusieurs studios. Heureusement, au milieu de tout ça, cette exclusivité est sauvée.

Ces derniers mois, Xbox a traversé une période mouvementée. Les licenciements massifs ont touché plusieurs studios internes, comme Undead Labs et Turn 10 Studios. Certains projets ont été arrêtés net, à l’image de Contraband d’Avalanche, annulé après quatre ans de travail. Dans ce contexte, beaucoup de joueurs craignaient pour l’avenir d’OD, le mystérieux jeu d’horreur psychologique de Kojima Productions, qui a récemment pu sortir Death Stranding 2 : On the Beach. Que se passe t-il vraiment pour cette exclu Xbox ?

Une bonne nouvelle pour cette exlu Xbox

Bonne nouvelle : Microsoft a confirmé que le projet OD est toujours sur les rails pour la Xbox. C’est un porte-parole de Microsoft qui a rassuré la communauté, dans un échange avec le journaliste Jason Schreier (Bloomberg). Cette confirmation vient valider un rapport de Jez Corden (Windows Central), qui affirmait déjà que OD n’était pas concerné par les récentes coupes budgétaires.

Hideo Kojima peut donc poursuivre deux projets importants : prolonger le succès de Death Stranding 2, qui continue de séduire les joueurs après sa sortie, et développer OD, présenté comme une expérience totalement différente et potentiellement clivante.

Un casting prestigieux, dans la lignée de Death Stranding 2

OD pour la Xbox a été annoncé en 2022 avec une distribution impressionnante : Sophia Lillis (Ça), Hunter Schafer (Euphoria) et Udo Kier (Melancholia). Le projet bénéficie aussi de la plume de Jordan Peele (Get Out, Nope), qui coécrit le scénario avec Kojima. Ce goût pour les collaborations prestigieuses n’est pas nouveau. Dans Death Stranding 2, le créateur japonais a déjà réuni Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning et Troy Baker. Dans les deux cas, l’objectif est clair : offrir une expérience cinématographique autant qu’un jeu vidéo.

Pour le moment, OD sur Xbox reste enveloppé de mystère. Pas de date de sortie annoncée, peu d’éléments sur le gameplay. Kojima a seulement indiqué qu’il s’agirait d’un jeu d’horreur psychologique exploitant le cloud gaming pour proposer une expérience narrative inédite. Ce type de communication n’est pas sans rappeler la promotion du premier Death Stranding, où les bandes-annonces laissaient place à toutes les spéculations. Même Death Stranding 2 a entretenu un certain mystère jusqu’à ses dernières semaines de développement.

