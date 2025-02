Au cours d'une interview, Phil Spencer, le patron de Xbox a été invité à donner des nouvelles de l'une des exclusivités Series X|S et PC les plus attendues, qui n'est toujours sortie près de 6 ans après son annonce.

Plusieurs jeux Xbox Series X|S annoncés depuis plusieurs années à l'image de Fable, Perfect Dark ou State of Decay 3 ne sont toujours pas disponibles et le flou règne quant à leur sortie respective. Devant l'absence de nouvelles concrètes, il parait peu probable que les joueuses et joueurs puissent les découvrir cette année, d'autant plus que Microsoft a déjà des cartouches pour 2025. Le nouveau RPG Avowed, qui a été lancé il y a peu, South of Midnight ou encore Doom the Dark Ages font notamment partie du line-up. Obsidian Entertainment fera même coup double puisqu'en plus d'Avowed, le studio a confirmé un lancement dès cette année pour The Outer Worlds 2.

Cette exclusivité Xbox de RARE est bien et bien vivante

Si vous jouez dans l'écosystème Xbox, vous aurez encore de quoi faire cette année, y compris avec les jeux en provenance des éditeurs tiers. En revanche, ça semble mal parti pour l'une des exclusivités attendues depuis un long moment, Everwild. Le prochain projet de RARE, après Sea of Thieves, qui a été annoncé en 2019 et qui a visiblement rencontré des difficultés. Entre le départ du directeur créatif et un reboot, cette exclu n'est toujours pas disponible alors même qu'une sortie en 2024 était vraisemblablement envisagé fut un temps selon les sources de VGC.

En octobre dernier, le journaliste Jez Corden de Windows Central avait affirmé ceci : « J'ai entendu dire que le développement d'Everwild avance bien. La boucle de gameplay est terminée, et nous devrions revoir le jeu bientôt ». Cette fois, c'est au tour du boss de Xbox, Phil Spencer, de rassurer sur le développement de cette grosse exclu qui n'est pas morte, en apportant de bonnes nouvelles. « J'étais récemment chez RARE. C'est bon de voir l'équipe d'Everwild et les progrès qu'elle réalise » a-t-il confié au podcast XboxEra. Pour l'instant, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre.

« L’équipe d’Everwild se concentre sur la construction d’une expérience qui permet de nouvelles façons de jouer dans un monde naturel et magique » indiquait à l'époque un post du Xbox Wire. Mais selon Andy Robinson de VGC, cette nouvelle exclusivité serait plus proche d'un Viva Piñata, un autre jeu RARE, que d'une expérience de survie comme on avait pu le croire.

Everwild Xbox Rare

Source : XboxEra.