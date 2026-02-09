Les plans de Microsoft pour sa prochaine console de salon se dessinent de plus en plus alors qu’un grand éditeur de l'industrie confirme encore certaines rumeurs. Et cela pourrait se traduire par des centaines de jeux gratuits pour les joueurs Xbox.

Si la fenêtre de lancement de la prochaine génération de consoles demeure inconnue et plus floue que jamais avec la nouvelle pénurie de composants qui se profile en raison de l’essor de l’IA, la successeure de la Xbox Series continue de faire parler d’elle au fil des indiscrétions. Écosystème toujours plus orienté PC et Windows, positionnement technique ou encore fenêtre de sortie sont autant d’éléments qui auraient fuité ces derniers mois. Mais c’est désormais un grand nom de l’industrie qui vient de suggérer que la prochaine Xbox pourrait marquer un tournant dans l’écosystème des consoles de salon.

L'Epic Games Store sur la prochaine console Xbox

L’Epic Games Store a récemment publié son bilan annuel, et Steve Allison, vice-président et directeur général de la boutique, s’est prêté au jeu des interviews pour l’occasion. Dans les colonnes de Game File, il confirme que, comme le laissaient entendre les rumeurs, Microsoft est ouvert à l’arrivée de la boutique sur la future Xbox. Plus concrètement, Allison précise qu’Epic Games prévoit, sans ambiguïté, d’être présent dès le lancement de la prochaine console. Seule condition imposée par la firme de Redmond, respecter les exigences techniques et logicielles propres à la plateforme.

Si ce partenariat se concrétise, et c’est visiblement bien parti pour, il pourrait marquer un précédent pour l’écosystème console, qui repose jusqu’ici sur un modèle fermé où chaque constructeur impose sa propre boutique dématérialisée. L’arrivée de l’Epic Games Store sur la prochaine Xbox offrirait ainsi davantage de choix aux joueurs, avec des prix variables et, surtout, des jeux gratuits à la pelle, spécialité de la boutique des créateurs de Fortnite.

Un modèle hybride PC qui se confirme

Rien qu’en 2025, l’Epic Games Store a offert une centaine de jeux gratuits, pour une valeur cumulée de 2316€, dont les futurs joueurs Xbox pourraient visiblement profiter directement depuis leur console. Une situation encore impensable chez Sony ou Nintendo, mais qui s’inscrit dans la stratégie d’ouverture progressive amorcée par Microsoft ces dernières années. Sur la ROG Xbox Ally X, par exemple, l’Ubisoft Store et Steam sont déjà accessibles, tandis que l’EGS reste pour l’instant absent, faute de ressources selon Steve Allison.

La boutique se concentre actuellement sur ses propres améliorations, mais pas question de rater le lancement de la prochaine Xbox. « Nous serons là day one », affirme le vice-président de l’Epic Games Store. Des déclarations qui confirment une nouvelle fois la stratégie de Microsoft pour sa prochaine console, qui se rapprochera donc bien d’un hybride console/PC, si les plans ne changent pas d’ici-là.

Source : GameFile