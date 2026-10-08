Microsoft travaillerait sur un nouveau modèle de manette pour sa Xbox Series X|S. Un leak fait part de fonctionnalités supplémentaires par rapport aux anciens, ça promet.

La Xbox Series X|S pourrait bientôt avoir droit à une nouvelle manette haut de gamme. Un leak révèle qu'un troisième modèle d'Elite serait en préparation dans les labos de Microsoft, venant corroborer de précédentes fuites concernant son design. Cette fois, ce sont les nouvelles fonctionnalités qui font parler d'elles. Si c'est avéré, ce pourrait bien être la manette ultime de la console.

Une nouvelle fuite confirmerait encore la manette Elite Series 3

Le backend du Xbox Design Lab viendrait-il de vendra la mèche pour la future manette Xbox Series ? Le service de Microsoft qui sert notamment à personnaliser ces manettes dispose depuis peu de fichiers à un modèle bien mystérieux qui porte le nom de code 'Edessa'. On y découvre aussi un ensemble d'accessoires baptisé 'Beatrice'.

Ces fichiers contiendraient même des modèles 3D de cette potentielle manette Xbox Elite Series 3. Même si pour l'instant Microsoft n'a rien confirmé officiellement, la présence de ces visuels et nombreux détails sur le Lab commence a sérieusement nous interroger. D'autant que des fonctionnalités qu'on n'avaient pas connus sur les précédents modèles seraient de la partie.

Manette Xbox Elite Series 2. © Microsoft

Tout ce qu'on sait sur la potentielle future manette Xbox Series

Si on doit évidemment prendre des pincettes avec les leaks, on peut tout de même faire le point sur tout ce qu'ils nous apprennent apparemment de l'hypothétique manette Xbox Elite Series 3. Et pour le coup, la liste des fonctionnalités et accessoires intégrés est déjà longue :

Sticks Hall-effect et TMR avec plusieurs niveaux de résistance et différentes tailles, avec des modèles interchangeables

avec plusieurs niveaux de résistance et différentes tailles, avec des modèles interchangeables Technologie haptique avancée avec moteurs VCA et Impulsion Triggers (ERM)

avec moteurs VCA et Impulsion Triggers (ERM) Gâchettes à impulsion

Molette pour contrôler le volume audio

Plusieurs types de palettes arrières

Design à faible friction pour un modèle plus silencieux

pour un modèle plus silencieux Jusqu'à 27 combinaisons d'accessoires

Voilà qui en dit long déjà sur ce que nous réserverait cette manette Xbox Elite Series 3. Si tous ces éléments finissaient par être avérés, Microsoft nous préparerait là un modèle pensé pour plus de discrétion mais aussi plus de durabilité. Les systèmes mentionnés pourraient limiter l'usure du hardware, que ce soit au niveau des sticks que des palettes et des moteurs internes. Ça pourrait tout changer quand on connaît la 'solidité' de la Elite 2. Ajoutez à cela une personnalité qui nous semble d'autant plus intéressante pour ce genre de modèle haut de gamme. Maintenant, reste à savoir si ce sera officiel et à quel prix.