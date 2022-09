Pour offrir une manette plus abordable aux joueurs, Microsoft annonce le lancement de la Xbox Elite Series 2 Core. Un modèle blanc et noir qui se différencie par ses accessoires.

Après la nouvelle manette PS5 DualSense Edge, Microsoft présente une déclinaison de sa manette pro : la Xbox Elite Series 2 Core. Et elle ne vise pas le même public que sa grande sœur.

Une baisse de prix avec la manette Xbox Elite Series 2 Core

Blanche avec une touche de noir ici et là, la manette Xbox Elite Series 2 Core va à l'essentiel mais reste un modèle haut de gamme. Elle possède des sticks à la tension ajustable, des gâchettes à la course réglable ainsi qu'un grip spécial absent de la manette Xbox Series normale. « Nous avons donc développé une manette premium proposant une capacité sans précédent de personnalisation, vous permettant de jouer avec votre propre configuration » déclare Microsoft sur le blog Xbox Wire.

Cette Xbox Elite Series 2 Core sera vendue 129,99€, soit un rabais de 50€ par rapport à la Xbox Elite Series 2 noire. Mais pour aboutir à ce prix plus compétitif et accessible, la firme de Redmond a supprimé tous les accessoires en série. Plus de palettes, de joysticks et de croix directionnelle interchangeables, de station de recharge ou d'étui de transport. Il n'y a que la manette avec son câble USB-C et le petit outil pour faire vos réglages. Ci-dessous, l'explication en image de ce que vous perdez entre la Xbox Elite Series 2 Core et la Xbox Elite Series 2.

Différences entre les deux modèles de manettes Xbox Elite Series 2

Les accessoires peuvent être achetés séparément au tarif de 59,99€. Acquérir la manette Core Edition et les accessoires à part revient donc plus cher que le modèle Xbox Elite Series 2 premium noir. En revanche, ce pack peut être intéressant pour changer des parties sans racheter entièrement une manette.

Une compatibilité Xbox Design Lab

Avis aux collectionneurs, la manette Xbox Elite Series 2 sera ajoutée au Xbox Design Lab. La boutique en ligne pour personnaliser de A à Z votre périphérique avec différents coloris, motifs et la possibilité d'y inscrire votre pseudo par exemple.