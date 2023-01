La première conférence Xbox de l’année arrive dans quelques heures seulement. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement, les jeux confirmés, et les surprises attendues.

La première conférence de l’année arrive. Microsoft va ouvrir le bal avec une prise de parole particulièrement attendue. Après avoir loupé le coche lors des Game Awards 2022, l’éditeur américain va présenter plus amplement ses futures exclusivités lors d’un showcase inédit qui fera la part belle aux jeux Xbox Series et PC. Date, heure, comment regarder la conférence Xbox Direct, jeux confirmés, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

Microsoft va inaugurer son tout premier Xbox Developer Direct. Une conférence pré-enregistrée dans la veine des Nintendo Direct visant à présenter plus en détails certaines de ses prochaines exclusivités qui sortiront sur Xbox Series, PC et dans le Xbox Game Pass dans les mois qui viennent. Le showcase se tiendra ce mercredi 25 janvier 2023 à 21h, heure française. La durée de la conférence n’a pas été dévoilée, mais on sait d’ores et déjà qu’il y aura un after consacré au nouveau Chapitre majeur de The Elder Scrolls Online afin de faire le point sur toutes les nouveautés de l’extension.

Une fois n’est pas coutume, l’événement sera retransmis sur les médias et canaux de communication officiels de Xbox, mais aussi de Bethesda. Rendez-vous donc sur leurs chaînes YouTube ou Twitch pour suivre la conférence en direct. Ils devraient également partager leurs annonces plus ou moins en temps réel sur les réseaux sociaux. Vous pouvez néanmoins compter sur vos fidèles serviteurs pour vous donner toutes les grosses annonces le soir-même.

Tous les jeux Xbox Series et PC confirmés

Dans un souci de transparence, Microsoft a révélé l’ensemble des jeux qui seront présentés longuement lors de ce Xbox Direct. Au total, quatre jeux seront majoritairement mis en avant. A commencer par Redfall, la prochaine grosse exclusivité Xbox Series chapeautée par les développeurs de Dishonored et Prey. Le FPS pensé pour le solo et le multijoueur dévoilera plus amplement son système de combat, ses boss, son monde ouvert ou encore ses mécaniques de personnalisation. Sa nouvelle date de sortie devrait enfin être dévoilée, et selon les rumeurs, le jeu serait finalement repoussé au mois de mai.

Forza Motorsport sera également sous les projecteurs le temps de cet événement. La nouvelle génération de la licence phare montera plus concrètement son gameplay et les développeurs promettent déjà des « détails passionnants » sur les mécaniques de jeu. Minecraft Legends sera lui aussi de la partie pour présenter son expérience compétitive. Le jeu d’action et de stratégie développé en partenariat avec Blackbird Interactive est prévu au printemps. Microsoft promet une nouvelle fois des images exclusives de gameplay, mais une date de sortie n’est pas à exclure.

The Elder Scrolls Online sera également largement mis en avant lors du Xbox Direct. Zenimax profitera de cette nouvelle prise de parole pour dévoiler le Chapitre majeur de 2023 ainsi que les nouvelles régions de Tamriel qui pourront être explorées dans les prochains mois. Bethesda tease par ailleurs l’arrivée d’une toute nouvelle fonctionnalité qui sera disponible « dans la mise à jour la plus conséquente du jeu, qui arrivera cette année. » Le MMORPG aura le droit à un after-show dédié pour donner plus de détails sur son avenir.

De grosses surprises à prévoir ? Un point sur les rumeurs

Quatre jeux et c’est tout ? Tout porte à croire que quelques surprises seront révélées lors de ce Xbox Direct. Microsoft a néanmoins annoncé la couleur d’emblée : non il n’y aura pas Starfield. Le RPG colossal fera l’objet d’une présentation dédiée qui est actuellement en cours de préparation. Il semblerait donc qu’il y ait peu de chances que sa date de diffusion soit dévoilée pendant l’événement. En revanche, de nouvelles rumeurs laissent entrevoir quelques petites annonces.

Le leaker français BillbilKun a en effet révélé qu’une nouvelle exclusivité Xbox Series serait très prochainement annoncée. Le jeu en question s’appellerait Hi-Fi Rush, anciennement connu en tant que Project Hibiki. Le titre développé par Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo) serait différent de ce que le studio a proposé jusque-là. Il s’agirait en effet d’une production interdite au moins de 12 ans bien loin de l’horreur habituelle des développeurs. Selon quelques rumeurs, il s’agirait en réalité d’une sorte de shooter futuriste avec potentiellement une composante multijoueur. Ce nouveau jeu Xbox Series serait alors un titre plus petit que d’habitude, comme ce fut le cas pour Obsidian avec Pentiment.

Quelques surprises se profilent également du côté du Xbox Game Pass. Le mois de janvier est en effet très maigre pour le moment avec seulement une poignée de titres ajoutés. Les abonnés n’ont pas caché leur déception après une fin d’année elle aussi pauvre, mais Microsoft s’est montré rassurant. Cette première vague n’était « qu’un échauffement », laissant entendre quelques sorties prochainement. Le Xbox Developer Direct semble tout indiqué pour dévoiler une nouvelle fournée de jeux XGP avec une disponibilité immédiate. Certaines rumeurs laissent d’ailleurs entrevoir l’arrivée d’un très gros jeu dans le service : Cyberpunk 2077. Il n’y a plus qu’à attendre ce 25 janvier 2023 pour avoir le fin mot de l'histoire.