Xbox a tenu sa première prise de parole de l’année et a visiblement fait les choses avec minutie. Fable, Forza Horizon 6, le nouveau jeu du studio derrière Pokemon et un titre surprise. C’est l’heure du grand récap de ce Xbox Developer Direct.

Elle était particulièrement attendue après l’année riche en jeux, mais compliquée pour Microsoft. Fermeture de studios, licenciements massifs, hausses de prix successives, refonte du Xbox Game Pass, annulation de jeux… La ligne éditoriale de la marque est devenue plus floue. L’éditeur américain nous avait donné rendez-vous ce 22 janvier 2026 pour nous éclaircir avec trois jeux, dont deux développés en interne : Fable et Forza Horizons 6, plus une surprise. Dates de sortie, nouveautés… on fait le point sur toutes les annonces de ce Xbox Developer Direct, qui nous promet de très beaux jeux en 2026.

Démarrage le 19 mai 2026 pour Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 a ouvert les festivités en nous offrant un festin visuel. Routes enneigées serpentant dans les montagnes, cerisiers en fleur, campagne japonaise, modélisation impeccable… Playground Games a particulièrement bien mis en valeur son nouveau bolide, qui sortira du garage dès le 19 mai 2026 sur Xbox Series et PC. La version PS5, elle, arrivera effectivement plus tard, conformément aux rumeurs qui circulaient. Mais au-delà de la carrosserie, c’est l’intérieur de Forza Horizon 6 qui intéresse les vétérans de la licence. Le jeu promet 550 voitures dès le lancement, un système de saisons météorologiques, une personnalisation (voitures, maisons, garage etc), des modèles de pneu inédits, des effets sonores améliorés. Ce n’est pas assez ? Ajoutez à cela la possibilité de créer et décorer sa propre propriété, de faire des rencontres dans le monde ouvert et bien plus encore. Avec Forza Horizon 6, Playground Games semble vouloir appuyer franchement sur l’accélérateur.

Après Pokemon, GameFreak passe à l'action avec Beat of Reincarnation

Après des décennies passées à enchaîner les jeux Pokemon, Game Freak s’accorde ponctuellement quelques respirations. Des projets éloignés de ses célèbres collections de monstres, à l’image de Little Town Hero en 2019, qui peinaient toutefois à convaincre par manque d’ambition. Jusqu’à Beast of Reincarnation, leur jeu original en développement depuis six ans, soit au doigt mouillé six fois plus qu’un jeu Pokemon traditionnel. On arrête d’être mauvaise langue, mais la rupture avec Pikachu n’aurait pas pu être plus nette avec un passage à l’Unreal Engine 5, une orientation action-RPG ou encore des influences revendiquées du côté des souls-like et de Monster Hunter. Rendez-vous cet été sur PS5, Xbox Series et PC pour découvrir ce qui pourrait être le jeu le plus ambitieux des gardiens de Pokemon.

Kiln, une nouvelle création originale Xbox

C’était le jeu surprise de ce Xbox Developer Direct. Tim Schafer et les équipes de Double Fine y ont une nouvelle fois démontré qu’en matière de créativité et d’idées aussi saugrenues que farfelues, le studio sait y faire. Voici donc Kiln, une proposition pour le moins atypique, mêlant poterie et baston multijoueur en équipe. Le joueur y incarne un petit esprit chargé de modeler de ses propres mains des pots aux formes variées, qui détermineront directement ses capacités en combat. Taille, poids, capacité à transporter de l’eau ou encore attaques spéciales… Ici, les choix esthétiques ont un impact direct sur le gameplay. Les premières joutes sont attendues au printemps 2026 sur Xbox Series, PS5 et PC, et via le Xbox Game Pass dès son lancement.

Fable, le retour d'une légende du RPG sous l'égide de Xbox

On l’a attendu longtemps, et cette fois c’est officiel. Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, Xbox Series et PS5. C’était sans doute le titre qui avait le moins droit à l’erreur lors de ce Xbox Developer Direct, et Playground Games n’a fait aucune sortie de route. Personnalisation poussée des personnages, choix aux conséquences tangibles sur le monde, système de karma repensé, humour cynique toujours aussi présent, direction artistique soignée… l’ADN de la licence semble respecté à la lettre et modernisé fidèlement. En l’état, ce nouveau Fable se présente déjà comme un successeur crédible, bien décidé à redonner à la série son aura d’avant.