Promis comme arrivant à la fin du mois, le Xbox Direct a enfin précisé sa date de diffusion et nous prépare de grandes annonces, dont une attendue depuis un long moment.

Rendez-vous de chaque début d'année depuis 2023 pour la branche gaming de Microsoft, le Xbox Direct, ou Developer Direct pour les intimes, est l'occasion pour la marque au X de poser le ton pour la nouvelle année, tout en offrant à ses studios et partenaires l'opportunité de s'adresser directement aux joueurs pour présenter leurs futurs jeux. Après rien de moins que Clair Obscur Expedition 33, DOOM The Dark Ages, Ninja Gaiden 4 et South of Midnight comme invités l'année dernière, que nous prépare le Direct de 2026, et quand ? Voyons tout cela ensemble.

On savait que le Xbox Direct 2026 aurait lieu, comme les précédentes éditions, courant janvier. La branche gaming de Microsoft devait cependant encore en préciser la date, et surtout quels jeux allaient y être présentés. Nous avons désormais une réponse définitive à tout cela : rendez-vous donc le 22 janvier 2026, à 19 heures, heure de Paris. Cela se passera principalement sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de Xbox.

Mais quid des jeux qui auront droit à une tribune privilégiée à ce Xbox Direct à venir le 22 janvier 2026 ? Pour l'instant, nous avons la confirmation de trois d'entre eux, et définitivement pas des moindres. Tout d'abord, de la part des écuries mêmes de Xbox : un seul studio viendra nous présenter deux de ses jeux à venir au fil de l'année : PlayGround Games. Vous l'aurez sans doute compris, nous allons enfin en voir plus de l'extrêmement attendu Forza Horizon 6 au Japon, mais aussi du fameux Fable 4, sans Peter Molyneux. Plus que du gameplay et un aperçu des coulisses de ces deux titres, nous devrions également enfin connaître leur date ou à tout le moins fenêtre de sortie, mais qui aura bel et bien lieu dans le courant de l'année.

Le troisième jeu confirmé comme participant au Xbox Direct est un peu plus surprenant, puisqu'il s'agit cette fois d'une création d'un studio dit « partenaire » : Game Freak. Il n'est toutefois pas question d'un jeu Pokémon, mais de Beast of Reincarnation, qui avait pour rappel fait l'objet d'une annonce surprise lors du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025. Nous pourrons donc également en apprendre plus sur ce jeu d'aventure aux airs de Monster Hunter, avec une direction artistique clairement intrigante.

À noter que le Xbox Direct pourrait encore garder un ou plusieurs autres jeux surprise durant sa diffusion d'environ une heure. Rendez-vous quoi qu'il en soit le 22 janvier 2026 pour découvrir tout cela !

© Microsoft

Source : Xbox Wire