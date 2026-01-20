Ce 22 janvier se tiendra le Xbox Direct, la première grosse conférence de 2026 pour la branche gaming de Microsoft. Voici comment la suivre et à quoi s'attendre.

Depuis sa première édition en 2023, le Xbox Developer Direct se place désormais comme le premier grand rendez-vous annuel de la branche gaming de Microsoft, qui a pour objectif de nous présenter certains des gros titres à attendre dans le courant de l'année en cours. La semaine dernière, nous apprenions donc sa date et heure de diffusion, ainsi qu'une partie du programme, dans un format permettant aux développeurs de chaque jeu de s'adresser directement à la communauté. Une petite piqûre de rappel s'impose donc pour savoir comment suivre tout cela en direct ou en différé et ce qui nous sera présenté.

En attendant des nouvelles de PlayStation et Nintendo pour leurs premières conférences respectives de l'année, c'est donc à nouveau Xbox qui ouvre le bal, pour une année 2026 qui s'annonce sur le papier particulièrement chargée pour la marque. Le Xbox Direct se tiendra donc ce 22 janvier, à 19 heures chez nous. Pour le suivre en direct, vous avez l'embarras du choix entre les chaînes YouTube et Twitch officielles de Xbox.

Naturellement, nous serons sur le pont pour couvrir ce Xbox Direct et vous rapporter les informations les plus croustillantes, si d'aventure vous n'avez pas le temps ou l'envie de le regarder à l'heure-H ce jeudi. Il sera par ailleurs consultable plus tard sur les chaines précitées par l'entremise d'une rediffusion en bonne et due forme, notamment via l'encart vidéo ci-dessous.

Quelles annonces attendre de la conférence ?

Pour l'heure, on sait déjà que trois jeux feront partie des réjouissances lors du Xbox Direct édition 2026. Des bruits de couloir suite à l'annonce initiale ont toutefois dévoilé que, comme dans les conférences des années précédentes, un quatrième « jeu mystère » s'inviterait aussi à la fête. Faisons donc un point sur ce qu'on connaît déjà et ce qui pourrait se cacher derrière cet invité surprise (voire invités au pluriel ?).

Les jeux déjà confirmés au Xbox Direct

Après rien de moins que Clair Obscur Expedition 33, DOOM The Dark Ages, et South of Midnight comme jeux confirmés l'année dernière, le Xbox Direct de 2026 propose encore une jolie tête d'affiche. À commencer par un seul et même studio des écuries de Microsoft Studios, qui va présenter deux jeux pour le prix d'un : PlayGround Games.

D'une part, le Xbox Direct permettra au studio britannique de présenter l'extrêmement attendu Forza Horizon 6, le nouvel épisode de la célèbre franchise de jeux de course en monde ouvert, qui va cette fois nous faire brûler la gomme sur les routes du Japon. On s'attend donc à une autre claque graphique toute en poésie au Soleil Levant après les paysages très chauds et colorés du Mexique dans Forza Horizon 5. D'après un récent leak malencontreux de Xbox, sa date de sortie aurait toutefois leaké avant sa présentation en bonne et due forme, qui plus est a priori de prime abord uniquement sur PC et Xbox Series, puis plus tard sur PS5. Rendez-vous toutefois le 22 janvier au soir pour en avoir le cœur net.

Second jeu de PlayGroundGames présent lors du Xbox Direct 2026, et pas des moindres non plus : le fameux Fable sans le fantasque Peter Molyneux. Xbox et le studio nous promettent que le retour de cette licence phare de la branche gaming de Microsoft fera toujours la part belle aux choix influençant notre personnage, le monde qui l'entoure, le tout toujours avec un humour bien Brittish et... des poulets. L'occasion donc de voir la claque graphique féérique prendre vie avec enfin du gameplay et probablement une date de sortie en prime, a priori cette fois simultanément sur PC, Xbox Series et PS5.

Troisième jeu confirmé lors du Xbox Direct 2026, cette fois provenant d'un « studio partenaire » assez atypique : Beast of Reincarnation, par Game Freak. Pas question d'un jeu Pokémon, mais de Beast of Reincarnation, qui avait pour rappel fait l'objet d'une annonce surprise lors du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025. Nous pourrons donc également en apprendre plus sur ce jeu d'aventure postapocalyptique aux airs de Monster Hunter, avec une direction artistique clairement intrigante et un compagnon canin pas comme les autres.

Une dernière surprise en vue, un point sur les rumeurs

Outre le trio de tête d'ores et déjà connu, le Xbox Direct 2026 garde a priori encore sous le coude un « quatrième jeu mystère ». Si l'on en croit divers bruits de couloir à son sujet, il ne faudra toutefois pas s'attendre à une annonce en grandes pompes pour une licence très populaire sous le giron de Microsoft comme Gears of War, Halo ou encore The Elder Scrolls 6. Bien qu'il soit effectivement question d'un studio dit « first-party », mais d'un « projet original de plus petite échelle ».

À noter tout de même que le « jeu surprise » de l'année dernière en cachait en réalité deux : Ninja Gaiden 4, et la sortie immédiate sous forme de shadowdrop que personne n'avait vu venir de Ninja Gaiden 2 Black. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une annonce de plus grande envergure que ce que les récentes rumeurs à son sujet avancent. Rendez-vous en tout cas ce 22 janvier à partir de 19 heures pour voir ce que le Xbox Direct nous réserve à ce niveau.

