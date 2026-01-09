Les précédentes éditions du Developer_Direct nous l’ont prouvé, Xbox aime toujours garder une surprise sous le coude. Et l’édition 2026 de l’événement ne dérogerait pas à la règle.

L’information est tombée hier dans l’après-midi : Xbox nous donne officiellement rendez-vous le 22 janvier prochain à 19h (heure française) pour sa première prise de parole de l’année, comme d’habitude placée sous le signe du format Developer_Direct. Et avec du Fable, du Forza Horizon 6 mais aussi du Beast of Reincarnation au programme, nul doute que nous aurons de quoi nous mettre sous la dent avec cette conférence. D’ailleurs, à en croire de nouvelles rumeurs, il se pourrait même que Xbox ne nous ait pas vraiment tout dit.

Xbox aurait une surprise sous le coude pour sa conférence

En effet, dans les heures qui ont suivi l’annonce de la conférence, l’insider Shinobi602 s’est fendu d’un message pour le moins énigmatique sur les forums de ResetEra, où il a évoqué la présence d’un « quatrième jeu ‘secret’ » non mentionné par Xbox. Bien sûr, il s’est alors bien gardé de révéler l’identité de ce fameux jeu mystère, qui fait depuis l’objet de nombreuses spéculations sur la toile. Et si l’information reste bien entendu à prendre avec de grosses pincettes pour le moment, force est de constater que Xbox n’en serait pas à son coup d’essai avec ce format.

Après tout, rappelons par exemple qu’aux quatre jeux initialement annoncés au Developer_Direct de l’an dernier était venue se greffer l’annonce surprise de Ninja Gaiden 4, accompagnée du shadow drop de Ninja Gaiden 2 Black dans le Xbox Game Pass. En 2023, nous avions également eu droit au shadow drop de l’excellent Hi-Fi Rush, qui avait alors pris tout le monde de court. Autant dire, donc, qu’il ne serait pas surprenant de voir Xbox réitérer la manœuvre en greffant une quatrième annonce inattendue au line-up d’ores et déjà annoncé.

Mais alors, de quoi pourrait-il s’agir ? Pour l’heure, nul ne peut le dire. Rappelons toutefois que cette semaine, Jez Corden, journaliste chez Windows Central, affirmait avoir entendu dire que « l’une des équipes les plus audacieuses de Xbox pourrait être prête à dévoiler le projet sur lequel elle travaille en coulisses ». À moins qu’il ne s’agisse d’un autre des nombreux jeux évoqués par certains bruits de couloir, tels qu’un remaster pour Fallout New Vegas ou encore Wolfenstein 3 ? Réponse d’ici un peu moins de deux semaines.

Source : ResetEra