Un grand changement vient d’avoir lieu chez Xbox, et c’est plutôt historique, surtout quand on connaît l’attachement des joueurs pour le studio concerné. Cela risque clairement de chambouler la suite des événements.

C’est une petite secousse dans l’univers Xbox. Et une très grosse pour les fans de Banjo-Kazooie ou Sea of Thieves. Après plus de 35 ans chez Rare, Gregg Mayles, l’une des figures les plus importantes du studio britannique, quitte officiellement l’aventure. Un départ qui ne tombe pas au hasard : Microsoft vient d’annuler plusieurs projets internes, dont le très mystérieux Everwild. Et ce n’est malheureusement pas tout.

Un pilier de Rare tire sa révérence, coup dur pour Xbox

Pour beaucoup, Gregg Mayles c’était Rare. Arrivé à la fin des années 80, il a travaillé sur Battletoads, Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, ou encore Viva Piñata. Plus récemment, il avait aussi dirigé la création de Sea of Thieves, devenu un succès sur le long terme. Nous avions même pu le rencontrer sur Gameblog lors de notre preview sur le jeu de pirate. Après toutes ces années, le voir partir, c’est tourner une vraie page. Et ce départ intervient pile au moment où Xbox restructure certains de ses studios.

L’un des projets qui fait les frais de cette réorganisation, c’est Everwild. Le jeu avait été annoncé en grande pompe pour Xbox, avec une direction artistique forte et une ambiance intrigante. Mais après plusieurs années de silence et de redémarrages internes, le développement est purement et simplement annulé. En plus de Mayles, la productrice exécutive Louise O’Connor quitte aussi Rare. Une double perte pour un studio déjà fragilisé.

Rare, mais aussi d’autres studios

Rare n’est pas le seul studio touché. Chez Xbox, plusieurs équipes subissent des coupes. The Initiative, qui bossait sur le reboot de Perfect Dark, a été entièrement fermé. Le projet ne verra jamais le jour. Même chose chez ZeniMax Online Studios, où un MMORPG en cours de développement a été annulé. Son président, Matt Firor, a confirmé son départ dans la foulée. L’ambiance est donc loin d’être au beau fixe.

Face à cette série de mauvaises nouvelles, Xbox essaie de garder la face. Dans un message adressé aux équipes, Matt Booty (vice-président des Xbox Game Studios) explique que la stratégie globale ne change pas. Selon lui, Xbox veut toujours « créer des jeux qui font rêver les joueurs », « renforcer ses franchises phares » et « inventer de nouveaux mondes ». Mais sur le terrain, les décisions semblent montrer l’inverse. Ce sont souvent les projets originaux qui sautent en premier.

Source : Xbox