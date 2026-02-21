C’est décidément la semaine des coups de tonnerre dans l’industrie du jeu vidéo. Alors que nous venons tout juste d’apprendre la fermeture de Bluepoint Games du côté de chez PlayStation, une autre nouvelle autrement plus sismique vient aujourd’hui bousculer l’actualité de Microsoft : celle du départ de Phil Spencer. Oui, après plus de 38 ans de bons et loyaux services chez la firme de Redmond, parmi lesquels 12 ans au sein de la division Xbox, le boss de Microsoft Gaming a officialisé hier soir qu’il était désormais temps pour lui de passer le flambeau.

Phil Spencer et Sarah Bond annoncent leur départ de Xbox

« L’automne dernier, j’ai fait part à Satya [Nadella] de mon intention de prendre du recul et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. À partir de ce moment, nous avons décidé d’aborder cette transition avec détermination, en garantissant la stabilité et en renforçant les fondations que nous avions construites » explique notamment Spencer. Avant d’annoncer alors une nouvelle d’autant plus inattendue : contrairement à ce que tout le monde pensait depuis longtemps, ce n’est finalement pas Sarah Bond qui lui succèdera à la tête des activités de Xbox.

Et pour cause : dans la foulée du départ de Spencer, Microsoft a également annoncé la démission de cette dernière de son poste au sein de la compagnie, où elle a passé les huit dernières années de sa vie. « Je suis extrêmement fière de ce que nous avons accompli ensemble au cours des huit dernières années » déclare alors Bond sur LinkedIn, avant d’annoncer que « le moment était venu pour [elle] de passer à l’étape suivante, tant sur le plan personnel que professionnel ». Au duo Spencer / Bond viendra donc succéder un nouveau duo à la tête de Xbox : Asha Sharma et Matt Booty.

C'est la fin pour Phil Spencer et Sarah Bond chez Microsoft Gaming

Asha Sharma et Matt Booty annoncés pour leur succéder

Et si le nom de ce dernier, déjà bien connu des membres de la communauté Xbox, ne sera sans aucun doute une surprise pour personne, celui de Sharma, en revanche, était beaucoup plus imprévisible. Il faut dire que cette dernière, qui a rejoint les rangs de Microsoft en 2024, n’avait jusqu’à présent aucun lien avec le monde du jeu vidéo avant de prendre la succession de Spencer. Au contraire, cette dernière était plutôt spécialisée dans le domaine de l’IA, où elle a occupé le poste de présidente de CoreAI Product pendant deux ans.

Pour autant, c’est assurément avec de grandes ambitions que Sharma se présente aujourd’hui aux joueurs en tant que nouvelle patronne de Microsoft Gaming. « Je ressens deux choses à la fois : de l’humilité et de l’urgence » affirme-t-elle dans un long communiqué publié sur le site de Microsoft. « De l’humilité car cette équipe a accompli quelque chose d’extraordinaire au fil des décennies. De l’urgence car le secteur du jeu vidéo traverse une période de changements rapides et que nous devons agir avec clarté et conviction ».

C’est pourquoi son job à la tête de Xbox, assure Sharma, tournera autour de trois engagements. Tout d’abord : faire de grands jeux. Avec « des personnages inoubliables, des histoires qui nous touchent, un gameplay innovant et une excellente créative ». Ensuite : revenir à Xbox. En réaffirmant « [leur] engagement envers [leurs] fans et joueurs Xbox les plus fidèles, […] ainsi qu’envers les développeurs ». Enfin : préparer l’avenir du jeu vidéo. En inventant, entre autres, « de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles façons de jouer ».

Asha Sharma, nouvelle boss de Xbox, et Matt Booty, promu vice-président exécutif et directeur du contenu / © Microsoft

« Je veux revenir à l’esprit rebelle qui a permis de créer la Xbox »

Autant dire qu’il s’agit-là de bien belles promesses, donc, que les joueurs Xbox sont impatients de voir être mises à exécution par ce nouveau duo. Notons au passage que pour ce qui est de sa position sur l’IA, Sharma insiste alors sur le fait qu’ils ne prévoient pas de rechercher l’efficacité à court terme ni même d’inonder leur écosystème « d’IA sans âme ». « Les jeux sont et resteront toujours une forme d’art, conçus par des êtres humains et crées à l’aide des technologies les plus innovantes que nous mettons à leur disposition », affirme-t-elle.

« Les 25 prochaines années appartiendront aux équipes qui oseront construire quelque chose de surprenant, quelque chose que personne d’autre n’est prêt à tenter, et qui auront la patience de mener leur projet à bien » conclut finalement la nouvelle boss de Microsoft Gaming. « Nous l’avons déjà fait par le passé, et je suis là pour nous aider à le refaire. Je veux revenir à l’esprit rebelle qui a permis de créer la Xbox à l’origine ». Reste maintenant à voir comment tout cela sera mis en application dans les mois, et surtout les années à venir.

Source : Microsoft